США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Технологии

Новозеландский программист сделал 3D-копию своей дочери

15:3209.09.2017
(обновлено: 15:49 09.09.2017)
120375

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Новозеландский программист Марк Сагар создал 3D-модель собственной дочери, которая может реагировать на запросы людей и даже играть на виртуальном фортепиано. Об этом пишет Bloomberg Business Week.

Сагар, который начинал карьеру с моделирования частей тела в медицинских целях, а позже преуспел в CGI-графике для таких фильмов, как "Кинг-Конг" и "Аватар", теперь пытается "очеловечить" искусственный интеллект, пишет издание.

"С тех пор, как мне было 20 с чем-то лет, я постоянно думал о том, может ли компьютер стать более умным, может ли заполучить сознание, — рассказывает он. — Мы хотим построить систему, которая не только учится для себя, но которая мотивирована учиться и взаимодействовать с миром. Поэтому я поставил эту сумасшедшую задачу — попытаться построить компьютерную модель человеческого сознания".

Именно эта идея легла в основу проекта BabyX, для создания которого Сагар использовал фотографии собственной на тот момент 18-месячной дочери. На ранних стадиях проекта виртуальный ребенок, существующий только в компьютере, уже мог реагировать на действия людей, находящихся рядом.

Так художник представил себе то, как хлорофилл преобразует энергию света в свободные электроны
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Физики раскрыли один из квантовых секретов фотосинтеза

Ребенку показывали карточки с простыми словами вроде "яблоко" или "мяч", и если девочка отвечала правильно, и ее хвалили, она радовалась, если ошибалась, и ее ругали, она расстраивалась.

С тех пор Сагар усовершенствовал свою модель: теперь она представляет собой не просто "плавающую голову", а полноценное тело, сидящее в кресле, и умеет играть на фортепиано. Причем, если ей становится скучно, она прекращает играть.

Издание отмечает, что за анимационным телом девочки скрывается подробная карта человеческого мозга. Сагар может одним нажатием мышки убрать ее лицо и показать, как на те же запросы реагируют ее "нейроны".

Робот. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, сможет ли искусственный интеллект развязать войну

Кроме того, он может вводить ей дозы виртуального серотонина, окситоцина и других химических веществ, активизируя виртуальные нейрорецепторы.

"Вы можете в реальном времени смотреть на то, как виртуальный мозг BabyX выпускает виртуальный допамин, освещая определенные участки мозга и стимулируя появление улыбки на ее лице", — пишет Bloomberg Business Week.

Марк Сагар сумел поставить свои идеи на коммерческие рельсы: он основал компанию Soul Machines, которая уже создала робота-ассистента по имени Надя. Голос для нее в течение 15 часов записывала актриса Кейт Бланшетт. Компания Сагара разработала робота по заказу Национального агентства страхования по инвалидности, которое планирует использовать его для онлайн-помощи более 500 тысячам людей с ограниченными возможностями.

​Что касается BabyX, то он планирует и дальше совершенствовать ее версию. В частности, он сотрудничает с психологом-специалистом по маленьким детям Аннет Хендерсон. С ее помощью он собирается создать улучшенную поведенческую модель для виртуальной девочки.

Сагар считает, что его проект поможет понять человеческую природу.

"Мы хотим знать, что заставляет нас тикать, что стимулирует наше обучение в социуме, какова природа свободной воли, что побуждает любопытство и как оно проявляется. Все это удивительные вопросы о природе человеческих существ, на которые мы теперь, благодаря усовершенствованным технологиям, можем попытаться ответить", — отметил он.

Взгляд в будущее: технологии, меняющие жизнь
© Иллюстрация РИА Новости
Взгляд в будущее: технологии, меняющие жизнь

 

Комментировать
Технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
RUKAPOMOHI
"Амбрелла" приближается.
16:17
09.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена