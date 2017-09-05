Студенты научили робота Федора точным движениям для работы на складе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские студенты, участвующие в конкурсе Фонда перспективных исследований по разработке программ для первого человекоподобного робота Федора, научили его точным движениям для работы на складе и преодолению полосы препятствий, сообщили РИА Новости в фонде.

"Участники первого этапа конкурса выполняли задания на основе 3D-модели в виртуальной среде симулятора, моделируя управление движениями андроида. Конкурс включает четыре номинации – "Тонкая моторика манипуляторов и захватов", "Тонкая моторика манипуляторов", "Полоса препятствий" и "Действия на складе", – сообщили в фонде.

В общей сложности участники конкурса должны запрограммировать восемь действий, которые андроид выполнит в виртуальной среде, моделирующей движения настоящего робота Федора. Победители конкурса получат право на заключение с ФПИ соглашения о сотрудничестве в сфере разработки программного обеспечения для автономных робототехнических платформ.

Как уточнили в ФПИ, в конкурсе, который проводится совместно с Минобрнауки России, участвуют студенты МФТИ, МГТУ имени Баумана, Северо-Кавказского федерального университета, Томского государственного университета, Севастопольского государственного университета и других российских вузов. Из более 40 команд, приславших заявки на конкурс изначально, первый этап успешно прошли 14.

"Участники конкурса были практически не ограничены в инструментах, и использовали разные операционные системы – Windows, Ubuntu и ROS. Основными языками программирования были выбраны C++, C# и Python, причем представитель группы технической поддержки конкурса отметил, что представленные решения на Python интересны с точки зрения кроссплатформенного управляющего ПО. Многие участники использовали OpenSource-решения", – уточнили в фонде.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, созданный в рамках проекта ФПИ. Робот предназначен для того, чтобы заменить человека в местах повышенного риска — например, в спасательных операциях, в космосе. Планируется, что робот Федор отправится в космос на новом российском космическом корабле "Федерация".