Российская делегация подарила YotaPhone участникам саммита БРИКС

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Представители российской делегации на саммите БРИКС подарили своим коллегам новые смартфоны YotaPhone, рассказал российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В конце августа генеральный директор BaoliYota Technology Фрэнк Чжан сообщал, что демоверсию нового смартфона YotaPhone 3 будут дарить участникам саммита глав БРИКС в городе Сямэнь в Китае. Презентация смартфона YotaPhone третьего поколения с двумя экранами проходила в российском посольстве в Пекине.
"Теперь это совместный, российско-китайский (проект). Позавчера дарили китайским руководителям наши представители Ростеха YotaPhone. (Сергей) Катырин (глава Торгово-промышленной палаты РФ) как представитель России Делового совета подарил телефон", — рассказал во вторник Мантуров журналистам.
По его словам, в частности, телефоны подарили руководителю Шанхая и другим участникам саммита. Мантуров также заявил, что в ноябре у него появится второй YotaPhone, а первую модель он разбил. "Будет уже вторая модель, а первую я разбил. В ноябре уже будет", — сказал он.
Согласно данным производителя, новый смартфон имеет две модификации – 64 и 128 Гб, также выпущена премиальная версия. По сравнению с предыдущим поколением у нового телефона более совершенная операционная система Android 7 (Nougat). Он предусматривает использование двух SIM-карт, имеет передний экран Samsung Super AMOLED диагональю 5,5 дюймов и задний экран E-link диагональю 5,2. Объем оперативной памяти вырос вдвое — до 4 Гб, а емкость аккумулятора увеличена до 3.300 Ма-ч. Отмечалось, что стоимость смартфона составит 350 и 450 долларов, соответственно.
"Ростех" информировал, что официальные продажи смартфона YotaPhone третьего поколения с двумя экранами начнутся в сентябре в Китае, в конце 2017 года планируется запуск продаж в России. Акционерами компании Yota Devices является китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (30%), госкорпорация "Ростех" (25,1%) и MTH Limited (10%), за которой стоит менеджмент разработчика. Ещё 34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна.
Президент России Владимир Путин 3 сентября прибыл в китайский город Сямэнь, где принял участие в работе девятого саммита БРИКС, а также провел ряд двусторонних встреч.
В воскресенье глава российского государства провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.
Председатель КНР рассказал Владимиру Путину о том, что в университете города Самэнь есть памятник Михаилу Лермонтову, он установлен напротив памятника Конфуцию.
После окончания рабочей встречи Си Цзиньпин пригласил президента России на концерт китайского театра.
Выступление артистов театра проходило под аккомпанемент рояля.
Главы двух стран с артистами китайского народного театра.
В воскресенье лидеры России и Китая побывали и на выставке народных промыслов, где главам двух стран рассказали об экспонатах, представляющих разные провинции Китая, и их особенностях.
Путин и Си Цзиньпин обратили особое внимание на некоторые артефакты, в частности, на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина.
Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин осматривают экспонаты выставки культурного наследия Китая в Сямэне.
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Главы Бразилии, России, Китая, ЮАР и Индии Мишел Темер, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джейкоб Зума и Нарендра Моди приняли участие в открытии выставки Фестиваля культуры стран БРИКС. Фестиваль задуман китайской стороной как культурное продолжение саммита.
На полях саммита лидеров БРИКС президент России Владимир Путин встретился со своим южно-африканским коллегой Джейкобом Зумой. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, президент ЮАР пригласил Владимира Путина посетить страну.
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонгекиле Зума, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань во время совместного фотографирования.
На полях саммита лидеров БРИКС в понедельник Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Главы двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и вопросы урегулирования региональных конфликтов.
Президент России на полях саммита БРИКС встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы двух стран осудили вопросы двусторонней повестки.