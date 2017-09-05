Российская делегация подарила YotaPhone участникам саммита БРИКС

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Представители российской делегации на саммите БРИКС подарили своим коллегам новые смартфоны YotaPhone, рассказал российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В конце августа генеральный директор BaoliYota Technology Фрэнк Чжан сообщал, что демоверсию нового смартфона YotaPhone 3 будут дарить участникам саммита глав БРИКС в городе Сямэнь в Китае. Презентация смартфона YotaPhone третьего поколения с двумя экранами проходила в российском посольстве в Пекине.

"Теперь это совместный, российско-китайский (проект). Позавчера дарили китайским руководителям наши представители Ростеха YotaPhone. (Сергей) Катырин (глава Торгово-промышленной палаты РФ) как представитель России Делового совета подарил телефон", — рассказал во вторник Мантуров журналистам.

По его словам, в частности, телефоны подарили руководителю Шанхая и другим участникам саммита. Мантуров также заявил, что в ноябре у него появится второй YotaPhone, а первую модель он разбил. "Будет уже вторая модель, а первую я разбил. В ноябре уже будет", — сказал он.

Согласно данным производителя, новый смартфон имеет две модификации – 64 и 128 Гб, также выпущена премиальная версия. По сравнению с предыдущим поколением у нового телефона более совершенная операционная система Android 7 (Nougat). Он предусматривает использование двух SIM-карт, имеет передний экран Samsung Super AMOLED диагональю 5,5 дюймов и задний экран E-link диагональю 5,2. Объем оперативной памяти вырос вдвое — до 4 Гб, а емкость аккумулятора увеличена до 3.300 Ма-ч. Отмечалось, что стоимость смартфона составит 350 и 450 долларов, соответственно.

"Ростех" информировал, что официальные продажи смартфона YotaPhone третьего поколения с двумя экранами начнутся в сентябре в Китае, в конце 2017 года планируется запуск продаж в России. Акционерами компании Yota Devices является китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (30%), госкорпорация "Ростех" (25,1%) и MTH Limited (10%), за которой стоит менеджмент разработчика. Ещё 34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна.