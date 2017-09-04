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"Началось": Илон Маск назвал возможную причину третьей мировой войны

19:0404.09.2017
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© REUTERS / Stringer Илон Маск. 10 октября 2016Илон Маск. 10 октября 2016
© REUTERS / Stringer

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Соперничество ведущих стран за лидерство в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) может привести к третьей мировой войне, заявил глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск.

"Началось", — прокомментировал Маск недавнее высказывание президента России Владимира Путина о том, что "властелином мира" станет тот, кто добьется превосходства в сфере создания интеллектуальных компьютерных систем.

Позднее в Twitter Маск пояснил, что значит его комментарий. "Китай, Россия, а скоро и все страны с мощным IT-сектором: соперничество за превосходство в сфере искусственного интеллекта на государственном уровне, с моей точки зрения, может привести к третьей мировой войне", — написал он.

Бизнесмен также отметил, что боевые действия могут начать не правительства стран, "а одна из систем с искусственным интеллектом, если она решит, что превентивный удар — это наиболее вероятный путь к победе".

Будущее всего мира

Первого сентября президент России Владимир Путин заявил, что за развитием искусственного интеллекта стоит не только будущее России, но и будущее всего мира; тот, кто преуспеет в этой сфере, по его мнению, станет глобальным лидером.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Илон Маск призвал ООН запретить "роботов-убийц"

"Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями", — сказал глава государства, отметив, что нужно работать над тем, чтобы Россия держалась наравне с ведущими игроками.

Главная угроза

Ранее на конференции Национальной ассоциации губернаторов США Илон Маск заявил, что искусственный интеллект является "главной угрозой для цивилизации". Он предположил, что именно ИИ может инициировать войну в информационной сфере.

Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса. Архивное фото
© AP Photo / Refugio Ruiz
Илон Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса

"Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча", — заявил он, добавив, что государство должно контролировать деятельность IT-гигантов по созданию все более совершенного ИИ.

В августе Илон Маск подписал письмо с требованием к ООН запретить разработку и производство автономных систем летального оружия.

"Автономные системы летального действия грозят стать третьей революцией в ходе ведения войны. Как только они будут разработаны, они позволят вести вооруженные конфликты в более широких масштабах, чем когда-либо, и в сроки более быстрые, чем можно себе представить… Этот ящик Пандоры будет очень сложно закрыть", — предупреждают авторы послания.

Глобальная катастрофа

Маск часто выступает с неоднозначными прогнозами в СМИ и соцсетях. Летом поклонников инноватора и бизнесмена взволновал пост в Twitter о глобальной катастрофе, которая якобы надвигается на Землю.

Автомобиль Tesla Motors Model 3
© Фото : Tesla Motors
Автоэксперт об электромобиле Tesla Model 3: Маск — гениальный маркетолог

"Рост численности населения в мире ускоряется, что приведёт к катастрофе, но мало кто это замечает и мало кого это волнует", — написал он.

Тогда очередное пророчество о "конце света" от Маска возмутило основателя Facebook Марка Цукерберга, который назвал поведение главы Tesla и SpaceX безответственным.

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