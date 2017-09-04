Facebook может получить домен facebook.ru после суда, считает эксперт

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости/Прайм. Facebook имеет много шансов безвозмездно получить спорный домен facebook.ru, но его передача в адрес соцсети может быть произведена после решения суда, сообщил РИА Новости заместитель директора Координационного центра доменов.RU/.РФ (КЦ) по правовым вопросам Сергей Копылов.

Facebook Inc. потребовала до 30 сентября безвозмездно передать ей российский домен facebook.ru, с 2005 года принадлежащий головной структуре платежной системы "Золотая корона" — Центру финансовых технологий (ЗАО "ЦФТ"), написала ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на претензионное письмо корпорации в адрес ЦФТ. Facebook Inc. основана в 2004 году и является владельцем всемирно известной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях, facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак, что совершенно неприемлемо, говорится в письме.

"Судебная практика склоняется больше в пользу владельца товарного знака, поэтому у компании Facebook достаточно много шансов получить спорный домен. Претензионное требование передать домен в течении 30 дней — это стандартный претензионный порядок, установленный законодательством как обязательное условие перед подачей иска в суд", — сказал замглавы КЦ.

При этом Копылов отметил, что законодательство не содержит такого способа защиты права, как "передача домена" правообладателю товарного знака, его можно только аннулировать в рамках пресечения нарушения.

По словам Копылова, данное условие не учитывает особенности регистрации доменов, ведь домен может быть зарегистрирован любым лицом буквально через несколько секунд после его аннулирования по судебному решению.

"Поэтому правилами Координационного центра установлено, что передача домена осуществляется регистраторами на основании судебного решения, установившего, что наличие подобного домена является нарушением прав правообладателя. Этот механизм давно и успешно применяется в судебной практике и позволяет правообладателю получить домен и прекратить дальнейшие споры в судах по этому же предмету", — заключил заместитель директора КЦ.