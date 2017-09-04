Facebook может получить домен facebook.ru после суда, считает эксперт

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости/Прайм. Facebook имеет много шансов безвозмездно получить спорный домен facebook.ru, но его передача в адрес соцсети может быть произведена после решения суда, сообщил РИА Новости заместитель директора Координационного центра доменов.RU/.РФ (КЦ) по правовым вопросам Сергей Копылов.
"Судебная практика склоняется больше в пользу владельца товарного знака, поэтому у компании Facebook достаточно много шансов получить спорный домен. Претензионное требование передать домен в течении 30 дней — это стандартный претензионный порядок, установленный законодательством как обязательное условие перед подачей иска в суд", — сказал замглавы КЦ.
При этом Копылов отметил, что законодательство не содержит такого способа защиты права, как "передача домена" правообладателю товарного знака, его можно только аннулировать в рамках пресечения нарушения.
"Поэтому правилами Координационного центра установлено, что передача домена осуществляется регистраторами на основании судебного решения, установившего, что наличие подобного домена является нарушением прав правообладателя. Этот механизм давно и успешно применяется в судебной практике и позволяет правообладателю получить домен и прекратить дальнейшие споры в судах по этому же предмету", — заключил заместитель директора КЦ.