Юристы оценили шансы Facebook доказать право на домен facebook.ru

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Американская корпорация Facebook Inc., владелец популярной соцсети, сможет без проблем доказать в российском суде свое право на домен facebook.ru, если дело дойдет до судебного разбирательства с нынешним владельцем домена – собственником платежной системы "Золотая корона", считают опрошенные РИА Новости юристы.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что Facebook Inc. потребовала от Центра финансовых технологий (ЗАО "ЦФТ"), головной структуры "Золотой короны", в досудебном порядке до 30 сентября передать российский домен facebook.ru, с 2005 года принадлежащий ЦФТ. Сама Facebook Inc., являющаяся правообладателем товарного знака facebook, основана в 2004 году, в России она работает с 2008 года.

"Для Facebook все будет хорошо. У текущего владельца домена есть выбор – либо в пух и прах проиграть в суде, либо попытаться продать домен американской компании, чтобы Facebook не тратил деньги на судебное разбирательство, третьего варианта я не вижу", — заявил партнер юридической фирмы "ЮСТ" Александр Боломатов.

По его словам, если бы подобная ситуация возникла в отношении иностранной компании, не работающей в России, у нее, возможно, могли бы возникнуть проблемы, но для одной из самых известных, в том числе в России, интернет-компаний проблем не должно быть.

Судебная практика

"Facebook наверняка привлечет лучших юристов, да и существующая судебная практика говорит в его пользу", — отметил Боломатов. Он напомнил, что ранее другой интернет-гигант Google получил в России домен gmail.ru.

С Боломатовым согласна руководитель IP-практики адвокатского бюро "Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры" (КИАП) Дарья Черныш. По ее словам, ранее суды руководствовались правовой позицией пленума Высшего арбитражного суда РФ 2009 года, согласно которой администраторы доменов получали преимущество, если домены были зарегистрированы раньше, чем товарные знаки, однако актуальная практика основывается на ином подходе.

"В настоящее время главную роль в оценке судами позиций сторон играет добросовестность поведения администратора домена", — сказала Черныш.

По ее словам, суды часто применяют критерии, выработанные ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), некоммерческой организацией, созданной для регулирования вопросов, связанных с доменными именами и IP-адресами.

"Суды оценивают сходство спорных доменов и товарных знаков, изучают, есть ли у администратора домена какие-либо права на используемое обозначение, может быть, зарегистрированный свой товарный знак, и главное – используется ли домен добросовестно", — пояснила Черныш.

Как отметила собеседница агентства, в настоящее время со спорного домена facebook.ru убрана переадресация на сайт "Золотой короны", что могло быть сделано для того, чтобы не дать возможность зафиксировать факт недобросовестного использования.

"Суды, как правило, встают на сторону правообладателей в спорах с владельцами доменов, которые регистрировали их только с целью перепродажи. Так что у Facebook хорошие шансы, чтобы запретить использование своего товарного знака в доменном имени", — высказала свое мнение Черныш.