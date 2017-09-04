Интернет-обмудсмен прокомментировал скандал с доменом facebook.ru

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В ситуации с доменом facebook.ru, который требует на безвозмездной основе компания Facebook, должны разобраться юристы, сообщил RT интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Домен мог быть зарегистрирован для собственных нужд компании заблаговременно, до появлении компании Facebook. Поэтому их пользование домена теоретически может быть абсолютно легитимным. Но если Facebook сейчас так достаточно агрессивно заявляет об обыкновенном переходе домена, то вполне возможно, что их юристы изучили ситуацию и понимают правовую защищённость своей организации", — сказал Мариничев.

По его словам, есть три варианта развития ситуации: суд, где одна из компаний проиграет, выкуп домена или его безвозмездная передача по досудебной договорённости.

Домен facebook.ru с 2005 года принадлежит Центру финансовых технологий (ЗАО ЦФТ) и автоматически перенаправляет посетителей на сайт платежной системы "Золотая корона".

Корпорация Facebook Inc. считает, что таким образом ЗАО ЦФТ использует ее зарегистрированный товарный знак, что для американской компании "совершенно неприемлемо". Представители компании сослались на статью 1515 Гражданского кодекса, которая за использование чужого товарного знака предусматривает компенсацию в пять миллионов рублей либо двойную сумму за лицензию на его использование.

Facebook требует до 30 сентября передать ей домен facebook.ru, а до 6 сентября — отчитаться об итогах рассмотрения претензии.