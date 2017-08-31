Apple представит новый iPhone 12 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Американская корпорация Apple подтвердила 12 сентября как дату презентации новых iPhone, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на адресованное СМИ приглашение на презентацию от Apple.

"Встретимся у нас. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на первом мероприятии в театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния — ред.)", — говорится в приглашении Apple. Это означает, что презентация станет первым мероприятием в новом кампусе Apple, отмечает телеканал.

Ожидается, что на презентации корпорация представит три новых iPhone — iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8. По прогнозам, в новом iPhone 8 будет больше всего изменений, в том числе, безрамочный дисплей и отсутствие кнопки "Домой".

Предполагается, что помимо iPhone, Apple представит обновленную версию Apple TV и смарт-часов Apple Watch, которые позволят их владельцам использовать часы без необходимости носить с собой смартфон.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Чистая прибыль Apple за девять месяцев 2016-2017 финансового года (завершились 1 июля) в годовом выражении выросла на 2,6%, до 37,637 миллиарда долларов. Выручка компании также увеличилась — на 4,7%, до 176,655 миллиарда долларов.