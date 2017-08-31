Россия намерена увеличить число своих специалистов на лазере XFEL

ГАМБУРГ, 31 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. Россия намерена через два года довести до одной тысячи человек количество своих специалистов, работающих на построенном в Германии Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах XFEL, сообщил РИА Новости специальный представитель национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в европейских международных организациях Михаил Рычев.

Официальное открытие крупнейшего в мире рентгеновского лазера XFEL, предназначенного для получения новых данных об устройстве материи на уровне атомов, и в создание которого большой вклад внесла Россия, состоится 1 сентября в Гамбурге.

Рычев пояснил, что российские ученые по количеству занимают второе место после немцев на XFEL, и постоянно на проекте работают около 40 человек. Помимо этого на площадке появляются аспиранты или студенты, которые проходят нечто вроде практики, а также отдельные ученые, которые по разным линиям приезжают на короткое время выполнить определенные работы с коллегами, и группы специалистов.

"Исходя из тех цифр, на которые мы ориентируемся, когда все экспериментальные станции будут введены в 2019 году, общее количество ученых приблизится примерно к 4 тысячам. Если считать, что четверть – это должны быть российские участники, то ориентир для нас – это тысяча российских ученых, — сказал Рычев.

Участие России в проекте является крайне важным с точки зрения интеллектуального, технического и финансового вклада. Российские сотрудники — вторые после германских коллег по числу научных сотрудников в штате XFEL. Также россияне входят в тройку лидеров по числу заявок на первые эксперименты на пучке. Российские исследования на XFEL в значительной степени идут в рамках национальной программы, подготовленной под научным руководством Курчатовского института.