Хакеры узнали телефоны пользователей Instagram из-за бага в приложении

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Хакерам удалось получить доступ к телефонам и адресам электронной почты известных пользователей Instagram из-за бага в приложении, сообщает издание Verge со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что ошибка была обнаружена в API (интерфейсе прикладного программирования) приложения Instagram.

"Недавно мы обнаружили, что один или более человек получили незаконный доступ к контактной информации нескольких популярных пользователей Instagram, в частности, телефонным номерам и email-адресам", — говорится в заявлении компании. В Instagram уточнили, что ошибка была устранена и что хакеры не получили доступ к паролям пользователей.

Компания не уточнила, какие именно популярные пользователи подверглись хакерской атаке. Тем не менее, по данным издания, двумя днями ранее хакеры получили доступ к аккаунту американской певицы Селены Гомес, которая является самым популярным пользователем Instagram с 125 миллионами подписчиков, и разместили фотографии ее обнаженного экс-бойфренда певца Джастина Бибера.