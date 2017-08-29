Samsung выпустила планшет для школьников на базе учебников "Просвещения"

Женщина у фирменного магазина в Москве по продаже электроники корпорации Samsung Electronics

Женщина у фирменного магазина в Москве по продаже электроники корпорации Samsung Electronics

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Издательство "Просвещение" и Samsung разработали планшет для школьников. Об этом журналистам рассказали представители обеих компаний.

Ученикам предлагается использовать планшет в образовательных целях. Предусмотрен доступ к учебникам и видеоурокам, с него также можно выйти в интернет, но с функцией родительского контроля.

"Это позволит родителям и учителям не беспокоиться о том, что дети будут получать доступ к незаконному и опасному для них контенту", — приводят "Ведомости" слова директора по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronic Александра Краснова.

В компании подчеркнули, что при необходимости планшет можно переключить в "стандартный режим" с обычными для таких устройств функциями.

Контент для устройства подготовит издательство "Просвещение". В тестовом режиме доступны только 10 учебников, доступ к которым покупатели получат на три месяца. Все остальные пособия родители должны будут покупать сами: их стоимость составит около 100 рублей за годовой доступ к каждому учебнику.

За основу планшета взята модель Samsung Tab S3 стоимостью в 50 тысяч рублей. Есть бюджетная версия "для широкой аудитории" за 22 тысячи и планшет за 30 тысяч с защитой от пыли, влаги и дополнительной ударостойкостью.