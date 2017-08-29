Россия может стать мировым лидером по внедрению блокчейна, считает Горьков

ИННОПОЛИС, 29 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Россия в сфере развития блокчейна может занять лидирующую позицию в мире, заявил глава Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Использование технологии не ограничивается финансовой сферой. Как считают ряд экспертов, она позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления.

"Я уверен, что России есть место занять здесь лидирующую позицию по многим обстоятельствам. Ну, во-первых, это реальный прыжок, который можно совершить в технологиях, потому что не так много у нас технологий, где мы можем прыгнуть", — сказал Горьков в ходе всероссийской конференции "Блокчейн: новая нефть России", которая проходит во вторник в IT-городе Иннополис. В конференции участвуют топ-менеджеры высокотехнологичных компаний, представители органов власти и разработчики.

По мнению Горькова, Россия имеет хорошие заделы по блокчейну – это и определенные наработки, и талантливые IT-специалисты, и курс на блокчейн, обозначенный правительством в программе цифровой экономики. "Важно, что Россия уже в послании президента и в программе правительства зафиксировала этот хайп", — подчеркнул он.

За последние полгода в этой сфере произошла революция, и блокчейн становится трендом современного мира, считает Горьков. "Блокчейн — это фундаментально. Это вещь, которая должна поменять систему взаимоотношений между государством, между гражданами и вообще в принципе в обществе. В этом, наверное, сама сущность блокчейна", — сказал он. Горьков напомнил, что ВЭБ реализует и планирует ряд проектов с использованием этой технологии.

Для успешного внедрения блокчейна, по его словам, необходима воля, которая поможет решать бюрократические вопросы; создание соответствующей экосистемы; а также синергия и координация, которые позволят двигаться в одном направлении.