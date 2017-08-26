Apple удалила все иранские приложения из App Store

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Компания Apple удалила все мобильные приложения иранского производства из App Store, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель иранской компании Digikala — крупнейшего в стране сайта электронной коммерции — рассказал, что примерно десять дней назад работа приложений была прекращена. По его словам, приложение Digikala было удалено из-за "нового типа санкций, которые были наложены на Иран".

Министр связи и массовых коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми в ответ на решение Apple заявил, что компания должна уважать своих иранских клиентов.

"Apple владеет 11%-ной долей иранского рынка сотовой связи. Уважение к правам потребителя — это тот принцип, который Apple не соблюла. Мы предпримем правовые действия в связи с удалением приложений", — написал министр в Twitter.

Многие иранцы раскритиковали решение Apple и запустили хэштег #StopRemovingIranianApps ("прекратите удалять иранские приложения").

В самой Apple этот шаг пока не прокомментировали.

Президент Ирана Хасан Роухани заявлял ранее, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.