В Воронеже представили российско-японский проект "Умного дома"

ВОРОНЕЖ, 24 авг — РИА Новости. "Умный дом" площадью 170 квадратных метров, построенный менее чем за три месяца с использованием японских технологий, открылся в Воронеже, сообщает в четверг областное правительство.
"Рад, что у нас появился реализованный проект по созданию "Умного и здорового дома". Есть еще один реализованный проект – по модернизации коммунальной инфраструктуры с применением передовых технологий. Это первые шаги по изменению жизни наших сограждан и созданию новой комфортабельной городской среды для воронежцев. Воронеж стал первым примером применения данных японских технологий на российской земле", – сказал на состоявшейся 24 августа церемонии открытия "Умного дома" замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
"Целями данного проекта были названы выработка стандартов для "Умного и здорового дома", применимых к условиям городской среды российского мегаполиса, а также дальнейшее распространение идеологии таких домов в России. В "Умном доме" организована жилая среда с надлежащей температурой, качеством воздуха, условиями безопасности и защищенности, а также энергоэффективности и экологичности", — отмечают областные власти.