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В Воронеже представили российско-японский проект "Умного дома"

19:3424.08.2017
(обновлено: 19:35 24.08.2017)
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© Фото : региональный портал Воронежской областиОткрытие российско-японского «Умного дома» в Воронеже. 24 августа 2017Открытие российско-японского «Умного дома» в Воронеже. 24 августа 2017
© Фото : региональный портал Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 24 авг — РИА Новости. "Умный дом" площадью 170 квадратных метров, построенный менее чем за три месяца с использованием японских технологий, открылся в Воронеже, сообщает в четверг областное правительство.

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В ноябре 2016 года Воронеж был выбран первым российским городом для реализации проекта по улучшению городской среды. В частности, в этом городе планировалось воплотить в жизнь японский проект формирования комфортной городской среды и комплексной модернизации ЖКХ. Строительство модельного дома Smart Wellnes House (Умный здоровый дом) общей площадью 170 квадратных метров в Воронеже началось 1 мая при поддержке японской компании Nice Holdings Inc.

© Фото : региональный портал Воронежской областиОткрытие российско-японского «Умного дома» в Воронеже. 24 августа 2017
© Фото : региональный портал Воронежской области
Открытие российско-японского «Умного дома» в Воронеже. 24 августа 2017

"Рад, что у нас появился реализованный проект по созданию "Умного и здорового дома". Есть еще один реализованный проект – по модернизации коммунальной инфраструктуры с применением передовых технологий. Это первые шаги по изменению жизни наших сограждан и созданию новой комфортабельной городской среды для воронежцев. Воронеж стал первым примером применения данных японских технологий на российской земле", – сказал на состоявшейся 24 августа церемонии открытия "Умного дома" замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

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© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Заместитель министра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии господин Койчи Йошида заявил, что "Умный дом" станет символом российско-японского сотрудничества в вопросах городской среды и будет служить улучшению и усовершенствованию уровня жизни всех россиян.

"Целями данного проекта были названы выработка стандартов для "Умного и здорового дома", применимых к условиям городской среды российского мегаполиса, а также дальнейшее распространение идеологии таких домов в России. В "Умном доме" организована жилая среда с надлежащей температурой, качеством воздуха, условиями безопасности и защищенности, а также энергоэффективности и экологичности", — отмечают областные власти.

© Фото : региональный портал Воронежской области Открытие российско-японского «Умного дома» в Воронеже. 24 августа 2017
© Фото : региональный портал Воронежской области
Открытие российско-японского «Умного дома» в Воронеже. 24 августа 2017
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