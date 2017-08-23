Samsung представила новый смартфон Galaxy Note 8

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Корпорация Samsung в среду представила в Нью-Йорке новый смартфон Galaxy Note 8, сообщается в Twitter компании.

​В плане дизайна новая модель напоминает своего предшественника — Galaxy S8 Plus, однако несколько крупнее по размеру: диагональ экрана составляет 6,3 дюйма против 6,2 у предшественника, отмечает The Verge. Углы смартфона новой модели спрямлены, а дисплей несколько менее изогнут. Кроме того, новинка превосходит предшественника и по массе — Galaxy Note 8 весит 195 граммов, что на 22 грамма тяжелее Galaxy S8 Plus.

​Новый смартфон снабжен основной камерой разрешением 12 мегапикселей с двумя объективами, а также фронтальной камерой в 8 мегапикселей. Объем оперативной памяти Galaxy Note 8 — 6 гигабайт, встроенной — 64, 128 и 256 гигабайт с возможностью расширения. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1.

​Модель поступит на прилавки магазинов с середины сентября и будет продаваться в корпусах черного, серого, золотистого и синего цветов, уточняет The Verge.

Пользователи смартфона Galaxy Note 7, появившегося на рынке в августе прошлого года, сообщали о случаях самовозгорания аккумулятора во время зарядки. В начале сентября Samsung отозвала более 2,5 миллиона смартфонов с рынка и предложила владельцам вернуть ли обменять уже купленные устройства. После этого только в США покупатели вернули 93% проданных Galaxy Note 7. В начале октября компания объявила о приостановке производства модели. По данным специалистов Samsung, возгорания объяснялись "недочетами проектирования" и "технологическим процессом сборки устройств".