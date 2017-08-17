Левитин назвал цену будущего российского беспилотного авто

ДВОРИКИ (Владимирская область), 17 авг — РИА Новости. Стоимость беспилотного автомобиля в России через 10 лет может составить 3-5 тысяч долларов, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.
"Эта машина для нас будет стоить 35 тысяч долларов. Но первые беспилотные машины доходили до 100 тысяч. Сегодня 35 (тысяч долларов — ред.). Думаю, что через 10 лет будет порядка 3-5 тысяч долларов беспилотник, который будет на наших дорогах", — сообщил Левитин, отвечая на опросы участников форума "Территория смыслов".