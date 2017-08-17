Исследование выявило самый популярный смартфон во втором квартале 2017 года

Новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. Архивное фото

Новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. Архивное фото

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Смартфон американской корпорации Apple марки iPhone 7 во втором квартале 2017 года продолжил возглавлять список самых продаваемых смартфонов, объем мировых поставок этого устройства составил 16,9 миллиона штук, говорится в исследовании компании Strategy Analytics.

"По нашим оценкам, поставки iPhone 7 компании Apple составили 16,9 миллиона единиц, на них пришлось 5% от всего рынка по всему миру во втором квартале 2017 года. IPhone 7 остается самой популярной моделью смартфонов в мире, благодаря привлекательному сочетанию удобного для пользователя дизайна, поддерживающих приложений и широкой розничной сети", — заявил старший аналитик Strategy Analytics Юха Винтер (Juha Winter), слова которого приводятся в сообщении. При этом объем поставок и доля рынка модели снизилась по сравнению с первым кварталом, когда они составляли 21,5 миллиона единиц, или 6% от мирового рынка.

Поставки iPhone 7 Plus, с большим экраном и более высокой ценой, составили в апреле-июне 15,1 миллиона единиц, на них пришлось 4% всего мирового рынка. "Сегодня Apple представляет две из пяти самых популярных моделей смартфонов в мире", — добавил Винтер. В первом квартале поставки данной модели составили 17,4 миллиона единиц, на них пришлось 5% всего мирового рынка смартфонов.

Третье место среди самых продаваемых смартфонов занял флагман южнокорейской корпорации Samsung Galaxy S8. На данную модель пришлось 3% от всего рынка во втором квартале, общемировые поставки составили 10,2 миллиона единиц. Объем поставок модели Samsung Galaxy S8+ достигли за отчетный квартал 9 миллионов штук, а доля на мировом рынке составила 2%.

"Модель Galaxy S8 от Samsung мгновенно превратилась в самую популярную в мире модель смартфона на базе ОС Android, благодаря привлекательному дизайну с изогнутым экраном, богатому портфелю приложений и лучшей в своем классе розничной сети в десятках стран", — приводятся в релизе слова главы Strategy Analytics Нила Моустона (Neil Mawston).

На пятом месте среди самых продаваемых смартфонов второго квартала оказался китайский Xiaomi Redmi 4A с объемом поставок в 5,5 миллиона штук и долей рынка в 2%. А всего мировые поставки смартфонов во втором квартале, по данным Strategy Analytics, выросли на 5,53% в годовом выражении и достигли 360,4 миллиона единиц.