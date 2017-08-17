США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Технологии

Исследование выявило самый популярный смартфон во втором квартале 2017 года

12:1117.08.2017
01262
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. Архивное фотоНовые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Смартфон американской корпорации Apple марки iPhone 7 во втором квартале 2017 года продолжил возглавлять список самых продаваемых смартфонов, объем мировых поставок этого устройства составил 16,9 миллиона штук, говорится в исследовании компании Strategy Analytics.

Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Владельцы iPhone смогут использовать отпечатки пальцев для вызова полиции
"По нашим оценкам, поставки iPhone 7 компании Apple составили 16,9 миллиона единиц, на них пришлось 5% от всего рынка по всему миру во втором квартале 2017 года. IPhone 7 остается самой популярной моделью смартфонов в мире, благодаря привлекательному сочетанию удобного для пользователя дизайна, поддерживающих приложений и широкой розничной сети", — заявил старший аналитик Strategy Analytics Юха Винтер (Juha Winter), слова которого приводятся в сообщении. При этом объем поставок и доля рынка модели снизилась по сравнению с первым кварталом, когда они составляли 21,5 миллиона единиц, или 6% от мирового рынка.

Поставки iPhone 7 Plus, с большим экраном и более высокой ценой, составили в апреле-июне 15,1 миллиона единиц, на них пришлось 4% всего мирового рынка. "Сегодня Apple представляет две из пяти самых популярных моделей смартфонов в мире", — добавил Винтер. В первом квартале поставки данной модели составили 17,4 миллиона единиц, на них пришлось 5% всего мирового рынка смартфонов.

Новые флагманы от Samsung: Galaxy S8 и S8+
© REUTERS / Brendan McDermidПрезентация новых флагманских смартфоном южнокорейского концерна Samsung состоялась 29 марта в Нью-Йорке.На презентации смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Презентация новых флагманских смартфоном южнокорейского концерна Samsung состоялась 29 марта в Нью-Йорке.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryКомпания представила две модели смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, которые оснащены дисплеем Infinity "от края до края".Пресса собралась вокруг столов с новыми Samsung S8 и S8+ на презентации в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Компания представила две модели смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, которые оснащены дисплеем Infinity "от края до края".
© REUTERS / Brendan McDermidСохранив габариты самого устройства, разработчикам удалось увеличить экраны смартфонов. Это стало возможно благодаря отказу от физической кнопки и сведению к минимуму верхней и нижней площадок лицевой панели.Девушка фотографирует смартфон Samsung Galaxy S8 + с Galaxy S7 на презентации в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Сохранив габариты самого устройства, разработчикам удалось увеличить экраны смартфонов. Это стало возможно благодаря отказу от физической кнопки и сведению к минимуму верхней и нижней площадок лицевой панели.
© AP Photo / Mary AltafferВ результате отношение площади экрана к площади лицевой поверхности в смартфонах составило 84,4%Президент подразделения мобильных коммуникаций Samsung Кох Донг Джин представляет смартфоны Galaxy S8 и S8 + в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
В результате отношение площади экрана к площади лицевой поверхности в смартфонах составило 84,4%
© REUTERS / Brendan McDermidУстройства были представлены в пяти цветах: черный (Midnight Black), серебристый (Arctic Silver), золотой (Maple Gold), бирюзовый (Coral Blue) и сиреневый (Orchid Gray).Старший вице-президент Samsung по продуктовой стратегии Джастин Денисон представляет смартфоны Galaxy S8 и S8 + в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Устройства были представлены в пяти цветах: черный (Midnight Black), серебристый (Arctic Silver), золотой (Maple Gold), бирюзовый (Coral Blue) и сиреневый (Orchid Gray).
© AP Photo / Mary AltafferНовые модели смартфонов отличаются между собой лишь диагональю экрана и емкостью батареи (5,8/6,2 дюйма и 3000/3500 миллиампер-часов соответственно). Объем встроенной памяти устройств составляет 64 гигабайта, оперативной — 8 гигабайт.Директор по продуктовой стратегии Samsung Сьюзен де Силва демонстрирует камеру Gear 360 VR на презентации смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Новые модели смартфонов отличаются между собой лишь диагональю экрана и емкостью батареи (5,8/6,2 дюйма и 3000/3500 миллиампер-часов соответственно). Объем встроенной памяти устройств составляет 64 гигабайта, оперативной — 8 гигабайт.
© AP Photo / Mary AltafferУстройства оснащены дисплеем с необычным соотношением сторон 18,5:9, а разрешение их экранов составляет 2960х1440 пикселей.Samsung S8 и S8+ на презентации в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Устройства оснащены дисплеем с необычным соотношением сторон 18,5:9, а разрешение их экранов составляет 2960х1440 пикселей.
© REUTERS / Brendan McDermidВ новых моделях смартфонов появился голосовой ассистент Bixby, схожий с аналогичной разработкой Apple — сервисом Siri.Старший вице-президент Samsung по продуктовой стратегии Джастин Денисон представляет смартфоны Galaxy S8 и S8 + в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
В новых моделях смартфонов появился голосовой ассистент Bixby, схожий с аналогичной разработкой Apple — сервисом Siri.
© REUTERS / Brendan McDermidСмартфоны оборудованы двумя камерами – фронтальной 8 Mп и основной 12 Mп.Samsung представила новый аксессуар док-станцию Samsung DeX
© REUTERS / Brendan McDermid
Смартфоны оборудованы двумя камерами – фронтальной 8 Mп и основной 12 Mп.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryВ России смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ будут продаваться с 28 апреля.На презентации смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
В России смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ будут продаваться с 28 апреля.
© REUTERS / Brendan McDermidКомпания Samsung уже открыла в России прием предзаказов на новые смартфоны. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей.Гость в очках виртуальной реальности Samsung Gear VR для Samsung Galaxy S8
© REUTERS / Brendan McDermid
Компания Samsung уже открыла в России прием предзаказов на новые смартфоны. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей.
/

Третье место среди самых продаваемых смартфонов занял флагман южнокорейской корпорации Samsung Galaxy S8. На данную модель пришлось 3% от всего рынка во втором квартале, общемировые поставки составили 10,2 миллиона единиц. Объем поставок модели Samsung Galaxy S8+ достигли за отчетный квартал 9 миллионов штук, а доля на мировом рынке составила 2%.

Продавец демонстрирует новые смартфоны Apple iPhone 6 и iPhone 6 plus. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Apple может приобрести у Samsung изогнутые дисплеи для новых iPhone
"Модель Galaxy S8 от Samsung мгновенно превратилась в самую популярную в мире модель смартфона на базе ОС Android, благодаря привлекательному дизайну с изогнутым экраном, богатому портфелю приложений и лучшей в своем классе розничной сети в десятках стран", — приводятся в релизе слова главы Strategy Analytics Нила Моустона (Neil Mawston).

На пятом месте среди самых продаваемых смартфонов второго квартала оказался китайский Xiaomi Redmi 4A с объемом поставок в 5,5 миллиона штук и долей рынка в 2%. А всего мировые поставки смартфонов во втором квартале, по данным Strategy Analytics, выросли на 5,53% в годовом выражении и достигли 360,4 миллиона единиц.

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Эволюция iPhone
Комментировать
Технологии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена