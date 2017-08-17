Исследование выявило самый популярный смартфон во втором квартале 2017 года

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Смартфон американской корпорации Apple марки iPhone 7 во втором квартале 2017 года продолжил возглавлять список самых продаваемых смартфонов, объем мировых поставок этого устройства составил 16,9 миллиона штук, говорится в исследовании компании Strategy Analytics.
"По нашим оценкам, поставки iPhone 7 компании Apple составили 16,9 миллиона единиц, на них пришлось 5% от всего рынка по всему миру во втором квартале 2017 года. IPhone 7 остается самой популярной моделью смартфонов в мире, благодаря привлекательному сочетанию удобного для пользователя дизайна, поддерживающих приложений и широкой розничной сети", — заявил старший аналитик Strategy Analytics Юха Винтер (Juha Winter), слова которого приводятся в сообщении. При этом объем поставок и доля рынка модели снизилась по сравнению с первым кварталом, когда они составляли 21,5 миллиона единиц, или 6% от мирового рынка.
Поставки iPhone 7 Plus, с большим экраном и более высокой ценой, составили в апреле-июне 15,1 миллиона единиц, на них пришлось 4% всего мирового рынка. "Сегодня Apple представляет две из пяти самых популярных моделей смартфонов в мире", — добавил Винтер. В первом квартале поставки данной модели составили 17,4 миллиона единиц, на них пришлось 5% всего мирового рынка смартфонов.
Презентация новых флагманских смартфоном южнокорейского концерна Samsung состоялась 29 марта в Нью-Йорке.
Компания представила две модели смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, которые оснащены дисплеем Infinity "от края до края".
Сохранив габариты самого устройства, разработчикам удалось увеличить экраны смартфонов. Это стало возможно благодаря отказу от физической кнопки и сведению к минимуму верхней и нижней площадок лицевой панели.
В результате отношение площади экрана к площади лицевой поверхности в смартфонах составило 84,4%
Устройства были представлены в пяти цветах: черный (Midnight Black), серебристый (Arctic Silver), золотой (Maple Gold), бирюзовый (Coral Blue) и сиреневый (Orchid Gray).
Новые модели смартфонов отличаются между собой лишь диагональю экрана и емкостью батареи (5,8/6,2 дюйма и 3000/3500 миллиампер-часов соответственно). Объем встроенной памяти устройств составляет 64 гигабайта, оперативной — 8 гигабайт.
Устройства оснащены дисплеем с необычным соотношением сторон 18,5:9, а разрешение их экранов составляет 2960х1440 пикселей.
В новых моделях смартфонов появился голосовой ассистент Bixby, схожий с аналогичной разработкой Apple — сервисом Siri.
Смартфоны оборудованы двумя камерами – фронтальной 8 Mп и основной 12 Mп.
В России смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ будут продаваться с 28 апреля.
Компания Samsung уже открыла в России прием предзаказов на новые смартфоны. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей.
Третье место среди самых продаваемых смартфонов занял флагман южнокорейской корпорации Samsung Galaxy S8. На данную модель пришлось 3% от всего рынка во втором квартале, общемировые поставки составили 10,2 миллиона единиц. Объем поставок модели Samsung Galaxy S8+ достигли за отчетный квартал 9 миллионов штук, а доля на мировом рынке составила 2%.
"Модель Galaxy S8 от Samsung мгновенно превратилась в самую популярную в мире модель смартфона на базе ОС Android, благодаря привлекательному дизайну с изогнутым экраном, богатому портфелю приложений и лучшей в своем классе розничной сети в десятках стран", — приводятся в релизе слова главы Strategy Analytics Нила Моустона (Neil Mawston).
На пятом месте среди самых продаваемых смартфонов второго квартала оказался китайский Xiaomi Redmi 4A с объемом поставок в 5,5 миллиона штук и долей рынка в 2%. А всего мировые поставки смартфонов во втором квартале, по данным Strategy Analytics, выросли на 5,53% в годовом выражении и достигли 360,4 миллиона единиц.