Facebook запустил торговую площадку в 17 странах Европы

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Facebook запустил торговую площадку Marketplace, где пользователи смогут продавать и покупать товары, в 17 странах Европы, сообщает компания во вторник.
Среди стран, в которых запускается сервис, — Германия, Франция, Испания, Италия, Швейцария, Ирландия, Чехия, Дания, Финляндия и другие.
Сервис Marketplace работает подобно группам в Facebook, предоставляя пользователям возможность публиковать объявления о продаже вещей с указанием своей локации. Преимуществом сервиса является возможность просмотреть личный профиль продавца товара перед покупкой.
До недавнего времени Marketplace был доступен в семи странах (США, Австралия, Канада, Чили, Мексика, Новая Зеландия и Великобритания). С момента запуска в октябре 2016 к маю текущего года с помощью сервиса было опубликовано 18 миллионов объявлений от пользователей в США. По данным издания Forbes, запуская Marketplace, Facebook вступает в конкуренцию с такими игроками в секторе интернет-продаж, как Craigslist и Ebay.