Сибирские ученые создали технологию, дающую прирост добычи нефти

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сибирские ученые создали новую технологию, при применении которой прирост добычи нефти составляет до 6 раз по сравнению с существующим уровнем; опытно-промышленные работы с применением этой технологии уже проводятся на месторождениях "Лукойла" и "Роснефти", сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
Как отмечается в материале, технология не требует использования высокоскоростной закачки реагентов при очень высоких давлениях, а также большого количества техники. При применении новой технологии создается объемная область с системой искусственных тектонических трещин, и вероятность попадания скважины в эту насыщенную нефтью область повышается практически до 100%.
Компания "Центр нефтяных технологий" уже проводит опытно-промышленные работы с применением новой технологии на месторождениях компаний "Лукойл" и "Роснефть". В ближайших планах расширение опыта применения новой технологии на месторождения компаний "Татнефть", "Башнефть" и "Газпром нефть". Работа над совершенствованием технологии продолжается. Реализация проекта осуществляется при поддержке министерства образования и науки РФ, подчеркивается в материале.