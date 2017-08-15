Сибирские ученые создали технологию, дающую прирост добычи нефти

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сибирские ученые создали новую технологию, при применении которой прирост добычи нефти составляет до 6 раз по сравнению с существующим уровнем; опытно-промышленные работы с применением этой технологии уже проводятся на месторождениях "Лукойла" и "Роснефти", сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

"Ученые из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук совместно со специалистами завода "Сибнефтемаш" (группа компаний "ГМС") и сервисной компании "Центр нефтяных технологий" создали новую технологию термогазохимического разрыва пласта. Внедрение разработки позволит увеличить прирост добычи нефти до 6 раз по сравнению с исходным уровнем добычи", — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, технология не требует использования высокоскоростной закачки реагентов при очень высоких давлениях, а также большого количества техники. При применении новой технологии создается объемная область с системой искусственных тектонических трещин, и вероятность попадания скважины в эту насыщенную нефтью область повышается практически до 100%.

"В нашем случае прирост дебита нефти (объем нефти, стабильно поступающий из некоторого источника в единицу времени – ред.) существенно зависит от свойств пласта и нефти, а также объема закачанных реагентов. Средние показатели таковы: прирост добычи находится в диапазоне от 1,7 до 6 раз по отношению к исходному уровню добычи (однако есть примеры прироста в 10-20 раз и более); продолжительность эффекта составляет от 300 до 1000 дней; процент успешных операций приближается к 100%", — приводятся в сообщении слова научного консультанта проекта, директора Физико-химического института ТюмГУ, профессора Константина Федорова.

Компания "Центр нефтяных технологий" уже проводит опытно-промышленные работы с применением новой технологии на месторождениях компаний "Лукойл" и "Роснефть". В ближайших планах расширение опыта применения новой технологии на месторождения компаний "Татнефть", "Башнефть" и "Газпром нефть". Работа над совершенствованием технологии продолжается. Реализация проекта осуществляется при поддержке министерства образования и науки РФ, подчеркивается в материале.