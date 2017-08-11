ФПИ разрабатывает для ВКС виртуальные летные испытания самолетов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) разрабатывает для военных летчиков возможность проводить виртуальные испытания самолетов, которые частично смогут заменить дорогостоящие испытания техники, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы ФПИ Борис Сатовский накануне празднования 105-летия создания военной авиации России и Дня Воздушно-космических сил.

"Одна из наших перспективных разработок – это комплекс программных кодов, которые позволяют рассчитывать виртуальную модель и в целом осуществлять компьютерное моделирование различных высокоскоростных объектов, начиная от спускаемых космических аппаратов нового поколения, типа корабля "Федерация", и заканчивая перспективными авиационными системами", — сказал Сатовский.

По его словам, до настоящего времени значительную часть в стоимости создания нового летательного аппарата занимали его испытания. К примеру, для наземных испытаний, как правило, требовались дорогостоящие установки, а летные испытания нередко оказывались одноразовыми, так как приводили к потере самолета. Поэтому общемировой тенденцией становится постепенная замена натурных испытаний виртуальными.

"Свою задачу мы видим в том, чтобы на базе исключительно российского программного обеспечения создать комплекс, который мог бы проводить виртуальные испытания любых типов объектов. Для ее реализации нам удалось консолидировать работу ряда исследовательских институтов и проектных организаций в единую систему, и сразу связать их с будущим заказчиком, который принимает участие в разработке уже на этапе ее создания", — подчеркнул Сатовский.

Как заявил ученый, такой комплекс программных продуктов уже создан, осуществляется его всестороннее тестирование и проверка результатов на известных образцах. Будучи введенным в строй, новый аппаратный комплекс окажет существенную помощь разработчикам новой авиационной и космической техники, ускорит и удешевит весь процесс ее создания.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.