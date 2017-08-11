В России ученые помогут военным спутникам видеть сквозь облака и под землей

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские ученые разрабатывают технологии, позволяющие военным спутникам видеть сквозь облака и даже заглядывать под землю, проводя подповерхностное зондирование, сообщил РИА Новости накануне Дня Воздушно-космических сил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн.

"Перспективное технологическое решение состоит в переходе в высокочастотный радиодиапазон, который обеспечивает всепогодность наблюдений. Помимо всепогодности, они обеспечивают высокое пространственное разрешение изображений, а также позволяют осуществлять подповерхностное зондирование, что делает возможным обнаружение невидимых в оптическом диапазоне объектов", — сказал Вакштейн.

По его словам, действующие технологии, работающие в оптическом диапазоне, имеют ряд недостатков, связанных, в частности, с ограничениями при работе в облачную погоду. Тогда видимый свет не проходит сквозь облака, и Земля становится закрытой для наблюдения со спутников.

"ФПИ поддерживает исследования по созданию радиооптических активных фазированных антенных решеток (РОФАР), которые по сравнению с классической технологией обладают повышенным быстродействием, энергоэффективностью, высокой помехозащищенностью, устойчивостью к воздействию электромагнитных импульсов. Все это в совокупности делает РОФАР самым перспективным радиолокационным средством будущего", — уточнил представитель ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.