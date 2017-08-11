МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские ученые разрабатывают технологии, позволяющие военным спутникам видеть сквозь облака и даже заглядывать под землю, проводя подповерхностное зондирование, сообщил РИА Новости накануне Дня Воздушно-космических сил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн.
По его словам, действующие технологии, работающие в оптическом диапазоне, имеют ряд недостатков, связанных, в частности, с ограничениями при работе в облачную погоду. Тогда видимый свет не проходит сквозь облака, и Земля становится закрытой для наблюдения со спутников.
"ФПИ поддерживает исследования по созданию радиооптических активных фазированных антенных решеток (РОФАР), которые по сравнению с классической технологией обладают повышенным быстродействием, энергоэффективностью, высокой помехозащищенностью, устойчивостью к воздействию электромагнитных импульсов. Все это в совокупности делает РОФАР самым перспективным радиолокационным средством будущего", — уточнил представитель ФПИ.
В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.