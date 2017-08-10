США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Технологии

ФПИ проведет конкурс на лучшее решение для автономного полета беспилотника

15:1810.08.2017
030
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРоссийский беспилотный летательный аппарат. Архивное фотоРоссийский беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) осенью проведет открытый конкурс на лучшее решение в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотниками, сообщили РИА Новости в фонде.

"Основной задачей конкурса станет выявление лидеров в среде разработчиков программного и аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными летательными аппаратами и их привлечение к перспективным исследованиям и разработкам. Предполагается, что лучшие решения, которые будут продемонстрированы в ходе конкурса, смогут войти в будущий проект ФПИ", — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, конкурс будет организован в рамках развития проекта "Аэробот" по созданию летающей лаборатории, который в настоящее время реализуется ФПИ на базе Московского физико-технического института. Конкурс планируется провести в два этапа – отборочный на базе виртуального симулятора и практический на полигоне, в полностью закрытом помещении. К участию могут быть допущены команды со своими летательными аппаратами.

В 2016 году ФПИ провел открытый конкурс на лучший проект комплекта средств разработки беспилотных автономных летательных аппаратов – летающей лаборатории "Аэробот". Такие комплекты, включающие беспилотный исследовательский летательный аппарат, будут предоставлены десяти участникам конкурса, прошедшим отборочный этап, для подготовки ко второму этапу.

Заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов. Архивное фото
© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований
ФПИ проведет первые соревнования "роящихся" беспилотников
"Развитие нейронных сетей, в том числе глубоких, а также появление мощных вычислительных процессоров и миниатюрных датчиков технического зрения говорит о том, что создание малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, способных автономно функционировать в недетерминированном пространстве сложной конфигурации – сегодня лишь вопрос времени", — заявил руководитель проекта ФПИ Александр Кондратьев.

По его мнению, проведение открытого конкурса, в ходе которого разные команды получат возможность продемонстрировать свои достижения и разработки, поможет привлечь широкий круг специалистов к решению непростых задач, связанных с автономным управлением беспилотниками.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

Комментировать
Технологии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена