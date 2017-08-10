ФПИ проведет конкурс на лучшее решение для автономного полета беспилотника

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) осенью проведет открытый конкурс на лучшее решение в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотниками, сообщили РИА Новости в фонде.

"Основной задачей конкурса станет выявление лидеров в среде разработчиков программного и аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными летательными аппаратами и их привлечение к перспективным исследованиям и разработкам. Предполагается, что лучшие решения, которые будут продемонстрированы в ходе конкурса, смогут войти в будущий проект ФПИ", — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, конкурс будет организован в рамках развития проекта "Аэробот" по созданию летающей лаборатории, который в настоящее время реализуется ФПИ на базе Московского физико-технического института. Конкурс планируется провести в два этапа – отборочный на базе виртуального симулятора и практический на полигоне, в полностью закрытом помещении. К участию могут быть допущены команды со своими летательными аппаратами.

В 2016 году ФПИ провел открытый конкурс на лучший проект комплекта средств разработки беспилотных автономных летательных аппаратов – летающей лаборатории "Аэробот". Такие комплекты, включающие беспилотный исследовательский летательный аппарат, будут предоставлены десяти участникам конкурса, прошедшим отборочный этап, для подготовки ко второму этапу.

"Развитие нейронных сетей, в том числе глубоких, а также появление мощных вычислительных процессоров и миниатюрных датчиков технического зрения говорит о том, что создание малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, способных автономно функционировать в недетерминированном пространстве сложной конфигурации – сегодня лишь вопрос времени", — заявил руководитель проекта ФПИ Александр Кондратьев.

По его мнению, проведение открытого конкурса, в ходе которого разные команды получат возможность продемонстрировать свои достижения и разработки, поможет привлечь широкий круг специалистов к решению непростых задач, связанных с автономным управлением беспилотниками.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.