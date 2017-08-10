Tesla близка к проведению тестов новых электрогрузовиков без водителей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Компания-производитель электромобилей Тesla Inc разрабатывает технологии для электрических грузовиков, которые могли бы автоматически следовать за ведущей фурой, и уже близка к тестированию прототипа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на переписку между компанией и департаментом автомобильных перевозок штата Невада (DMV).

Кроме того, по словам официального пресс-секретаря DMV Джессики Гонсалез (Jessica Gonzalez), чиновники калифорнийского отделения ведомства встречаются с представителями компании в среду на следующей неделе, чтобы "обсудить, как обстоят дела Tesla с автоматическими грузовиками", пишет агентство.

Ранее компания заявляла, что раскроет свои планы по разработкам данной технологии в сентябре, однако не сообщала, какими возможностями будут обладать электрические фуры. При этом, компания является лидером на рынке электромобилей типа люкс, включая бюджетную Model 3.

В почтовой переписке между компанией и автомобильным департаментом упоминаются 16 встреч в июне для обсуждения тестирования двух прототипов в штате Невада.

"Чтобы убедиться, что мы одинаково смотрим на вещи, наша основная задача — это попытаться провести несколько тестов прототипных грузовиков в штатах Невада и Калифорния в режиме "колонны" и/или в автоматическом режиме без водителя", — пишет работник Tesla Нассер Замани (Nasser Zamani) в письме к сотруднику DMV.

На данный момент ни одна компания не проводила испытаний электрогрузовиков в Неваде без водителя за рулем, сообщает агентство.

Представители автомобильного департамента Невады подтвердили встречи с компанией, но сообщили, что заявки на лицензию машин такого типа пока подано не было.