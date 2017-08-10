США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Технологии

Китай первым в мире провел безопасную передачу данных со спутника

09:2310.08.2017
0920
© Fotolia / marcel Звездное небо. Архивное фотоЗвездное небо. Архивное фото
© Fotolia / marcel

ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайские специалисты первыми в мире смогли осуществить успешную и безопасную передачу данных при помощи квантового шифрования со спутника "Мо-Цзы" на Землю, передает агентство Синьхуа.

Настройка системы квантовой коммуникации, ИТМО
© Фото : Пресс-служба Университета ИТМО
Квантовая сеть: мощнейшая защита по законам физики
Непосредственный участник и разработчик проекта спутника член Китайской академии наук Пань Цзяньвэй сообщил, что сигнал был направлен на наблюдательную станцию Синлун в горах Яньшань провинции Хэбэй и на станцию Наньшань близ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Расстояние связи между спутником и наземной станцией варьировалось от 645 до 1200 километров, а скорость передачи на 20 порядков больше, чем если бы передача на таком же расстоянии осуществлялась посредством оптоволоконного кабеля, отметил ученый.

По его словам, когда спутник пролетает на территорией Китая, появляется 10-минутное окно для эксперимента, и за это время можно сгенерировать и передать на наземную станцию 300 килобит зашифрованной информации.

Китайский спутник квантовой связи Мо-цзы. Архивное фото
© Фото : Агентство Синьхуа
Китайские ученые продвинулись в создании квантового интернета
В частности, станет возможным делать абсолютно безопасные (не прослушиваемые) телефонные звонки, осуществлять абсолютно надежную передачу банковских данных.

"И это, в частности, сможет обеспечить полную безопасность телефонных звонков или же передачи больших объемов банковской информации", — заявил Пан Цзяньвэй.

Это достижение поможет китайским ученым создать так называемую "невзламываемую" коммуникационную сеть, которая обеспечит полную конфиденциальность при передаче данных и будет устойчива к любым кибератакам. Пань Цзяньвэй заявил, что Китай может создать такую сеть уже к 2030 году. Сообщается, что отчет об экспериментах, проведенных на спутнике, был опубликован в научном журнале Nature в четверг.

Первый репрограммируемый квантовый компьютер
© Фото : Shantanu Debnath and Emily Edwards
Физики впервые увидели квантовое будущее
С начала XX века ученые разрабатывают методики шифрования и безопасной передачи информации. Существующие способы обладают двумя ключевыми недостатками — их можно взломать при приложении достаточных вычислительных мощностей (к примеру, квантового компьютера), или же информацию можно извлечь, "подслушав" ее передачу по каналу данных.

Так называемые квантовые сети решают обе эти проблемы за счет того, что фундаментальное положение квантовой физики — принцип неопределенности Гейзенберга — не позволяет "третьему лишнему" считывать информацию с канала данных и подбирать к ней ключ. Дело в том, что при попытке кого-то постороннего взломать квантовый канал связи передаваемая информация будет попросту уничтожена.

Комментировать
Технологии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена