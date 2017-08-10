Китай первым в мире провел безопасную передачу данных со спутника

ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайские специалисты первыми в мире смогли осуществить успешную и безопасную передачу данных при помощи квантового шифрования со спутника "Мо-Цзы" на Землю, передает агентство Синьхуа.

Непосредственный участник и разработчик проекта спутника член Китайской академии наук Пань Цзяньвэй сообщил, что сигнал был направлен на наблюдательную станцию Синлун в горах Яньшань провинции Хэбэй и на станцию Наньшань близ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Расстояние связи между спутником и наземной станцией варьировалось от 645 до 1200 километров, а скорость передачи на 20 порядков больше, чем если бы передача на таком же расстоянии осуществлялась посредством оптоволоконного кабеля, отметил ученый.

По его словам, когда спутник пролетает на территорией Китая, появляется 10-минутное окно для эксперимента, и за это время можно сгенерировать и передать на наземную станцию 300 килобит зашифрованной информации.

В частности, станет возможным делать абсолютно безопасные (не прослушиваемые) телефонные звонки, осуществлять абсолютно надежную передачу банковских данных.

"И это, в частности, сможет обеспечить полную безопасность телефонных звонков или же передачи больших объемов банковской информации", — заявил Пан Цзяньвэй.

Это достижение поможет китайским ученым создать так называемую "невзламываемую" коммуникационную сеть, которая обеспечит полную конфиденциальность при передаче данных и будет устойчива к любым кибератакам. Пань Цзяньвэй заявил, что Китай может создать такую сеть уже к 2030 году. Сообщается, что отчет об экспериментах, проведенных на спутнике, был опубликован в научном журнале Nature в четверг.

© Фото : Shantanu Debnath and Emily Edwards Физики впервые увидели квантовое будущее

С начала XX века ученые разрабатывают методики шифрования и безопасной передачи информации. Существующие способы обладают двумя ключевыми недостатками — их можно взломать при приложении достаточных вычислительных мощностей (к примеру, квантового компьютера), или же информацию можно извлечь, "подслушав" ее передачу по каналу данных.

Так называемые квантовые сети решают обе эти проблемы за счет того, что фундаментальное положение квантовой физики — принцип неопределенности Гейзенберга — не позволяет "третьему лишнему" считывать информацию с канала данных и подбирать к ней ключ. Дело в том, что при попытке кого-то постороннего взломать квантовый канал связи передаваемая информация будет попросту уничтожена.