Intel протестирует 100 самоуправляемых автомобилей на улицах США и Европы

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Американская корпорация Intel объявила о планах тестирования 100 самоуправляемых автомобилей в США, Европе и Израиле, говорится в сообщении на сайте компании.

"Строительство машин и тестирование их в условиях реального мира дает мгновенную отдачу и ускоряет развитие технологий и решений, необходимых для высоко и полностью автономных автомобилей", — приводятся в сообщении слова Амнона Шашуа, который вскоре станет старшим вице-президентом корпорации.

Проект реализуется совместно с израильской Mobileye, которая специализируется на производстве цифровых систем, включая так называемое компьютерное зрение. Среди 100 образцов будут автомобили "разных марок и типов".

Сейчас целый ряд ведущих автопроизводителей ведут разработку самоуправляемых автомобилей. Ранее сообщалось о сотрудничестве Intel с компанией BMW. В январе представители автогиганта заявляли, что для тестов BMW представит 40 автомобилей, которые будут испытываться на дорогах в конце 2017 года.