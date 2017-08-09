В России намерены применять искусственный интеллект на транспорте

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу проработать вопросы применения на общественном транспорте и грузовых автомобилях систем искусственного интеллекта для повышения безопасности дорожного движения, следует из списка поручений, опубликованных на сайте кабинета министров.

"Заместителю председателя правительства Российской Федерации А.В.Дворковичу в рамках актуализации плана мероприятий ("дорожной карты") "АвтоНэт" Национальной технологической инициативы проработать вопросы… применения на общественном транспорте и грузовых транспортных средствах систем "искусственного интеллекта", направленных на повышение безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.

Ранее в июле Медведев, ссылаясь на экспертные оценки, заявлял, что доля электромобилей в общем объеме мирового выпуска составит не менее 17% к 2020 году. Как сообщили РИА Новости в Минпромторге, к 2020 году доля продаж электромобилей на российском рынке может составить 1-1,5% от общего объема — это порядка 15-25 тысяч единиц, прежде всего, легковых автомобилей премиального сегмента.

В перспективе, в 2020-2025 годы, при снижении средней стоимости аккумуляторных батарей, министерство ожидает массовый выход электромобилей в среднем ценовом сегменте на российский рынок, что позволит достичь уровня продаж электромобилей в 4-5% от общих продаж. Однако, как подчеркивали в ведомстве, рост продаж электромобилей после 2025 года во многом будет определен развитием зарядной инфраструктуры в регионах России и техническим регулированием.

Программа "АвтоНэт", направленная на развитие в РФ рынка частично и полностью беспилотных автотранспортных средств, является одним из приоритетов Национальной технологической инициативы.

По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), к 2035 году общемировой объем рынка "АвтоНэт" достигнет 3 триллионов долларов. При этом в России на данный момент рынок беспилотных автотранспортных средств не сформирован, а рынок средств обеспечения частичной автономности автотранспортных средств находится в зачаточной стадии.