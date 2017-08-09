"Первый открытый полигон для тестирования беспилотных автомобилей в технопарке "Калибр" на улице Годовикова в Останкинском районе Москвы. Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение", — говорится в сообщении.
Тестирование беспилотных автомобилей на полигоне уже началось. Резиденты технопарка приняли участие в создании технической части четырех беспилотных автобусов для крупного российского машиностроительного холдинга, в частности разработали двигатель и электронику. Автомобили учат взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами на зебре.
"Для компаний, ведущих разработки в области беспилотных транспортных средств, важна инфраструктура, позволяющая тестировать автомобиль и "обучать" его. В целях содействия резидентам технопарка был организован специальный опытный полигон, который используется для обкатывания беспилотников", — рассказали в пресс-службе столичном департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, чьи слова приводятся на портале.
Также в департаменте добавили, что полигон будет использоваться не только резидентами, но и студентами и аспирантами московских технических вузов. Они станут тестировать собственные опытные прототипы беспилотников. Например, трассой уже воспользуются учащиеся Московского политехнического университета. Технопарк также планирует предоставить возможность тестирования коммерческим компаниям.
В Париже начали курсировать новые беспилотные мини-автобусы с электрическими двигателями. Пока этот проект считается экспериментальным, в случае успеха городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт.
В 2016 году испытание электрического беспилотного автобуса успешно прошло в голландском городе Вагенинген. Тестирование проводилось на скорости 8 км/ч. Его максимальная скорость может достигать 40 км/ч.
Mercedes-Benz Future Truck 2025 – первый грузовик, оснащенный функцией автопилота. Переключение в режим автопилота осуществляется путем нажатия одной кнопки. Автомобиль определяет препятствия с помощью стереокамеры и радаров.
В октябре 2016 года в британском городе Милтон Кейнс проводилось тестирование беспилотных автомобилей LUTZ Pathfinder. Чтобы машины не создавали пробок на дорогах, беспилотники допустили к тестам в пешеходных зонах.
В декабре 2016 года в Берлине прошли испытания беспилотного электробуса Olli, изготовленного компанией Local Motors. Транспортное средство оснащено системой радаров и лазерным сканером, которые обеспечивают безопасность его движения.
В октябре 2016 года американская компания Otto впервые использовала один из своих беспилотных грузовиков для коммерческой доставки груза. Грузовик-беспилотник перевез 45 тысяч банок пива Budweiser, преодолев 120 миль (193 км) по трассе в США.
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