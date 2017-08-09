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Технологии

В Москве открылся первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей

08:4009.08.2017
(обновлено: 09:08 09.08.2017)
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© Flickr / Steve JurvetsonТестирование беспилотного автомобиля. Архивное фотоТестирование беспилотного автомобиля. Архивное фото
© Flickr / Steve Jurvetson

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей открылся в московском технопарке "Калибр", сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Покупка машины
© Fotolia / Zinkevych
Мнение: будущее автомобилей – за "беспилотниками". Этого хотят потребители
"Первый открытый полигон для тестирования беспилотных автомобилей в технопарке "Калибр" на улице Годовикова в Останкинском районе Москвы. Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение", — говорится в сообщении.

Тестирование беспилотных автомобилей на полигоне уже началось. Резиденты технопарка приняли участие в создании технической части четырех беспилотных автобусов для крупного российского машиностроительного холдинга, в частности разработали двигатель и электронику. Автомобили учат взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами на зебре.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра беспилотного проекта Шатл в НАМИ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев прокатился на беспилотном автобусе "Шатл"
"Для компаний, ведущих разработки в области беспилотных транспортных средств, важна инфраструктура, позволяющая тестировать автомобиль и "обучать" его. В целях содействия резидентам технопарка был организован специальный опытный полигон, который используется для обкатывания беспилотников", — рассказали в пресс-службе столичном департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, чьи слова приводятся на портале.

Также в департаменте добавили, что полигон будет использоваться не только резидентами, но и студентами и аспирантами московских технических вузов. Они станут тестировать собственные опытные прототипы беспилотников. Например, трассой уже воспользуются учащиеся Московского политехнического университета. Технопарк также планирует предоставить возможность тестирования коммерческим компаниям.

Беспилотный транспорт
© AFP 2017 / Geoffroy Van Der HasseltВ Париже начали курсировать новые беспилотные мини-автобусы с электрическими двигателями. Пока этот проект считается экспериментальным, в случае успеха городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт.Беспилотный автобус на улице Парижа
© AFP 2017 / Geoffroy Van Der Hasselt
В Париже начали курсировать новые беспилотные мини-автобусы с электрическими двигателями. Пока этот проект считается экспериментальным, в случае успеха городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт.
© AFP 2017 / ANP/ Robin van LonkhuijsenВ 2016 году испытание электрического беспилотного автобуса успешно прошло в голландском городе Вагенинген. Тестирование проводилось на скорости 8 км/ч. Его максимальная скорость может достигать 40 км/ч.Беспилотный автобус перед тест-драйвом в Вагенингене, Нидерланды
© AFP 2017 / ANP/ Robin van Lonkhuijsen
В 2016 году испытание электрического беспилотного автобуса успешно прошло в голландском городе Вагенинген. Тестирование проводилось на скорости 8 км/ч. Его максимальная скорость может достигать 40 км/ч.
© AFP 2017 / ANP/ Bart MaatВ 2015 году компания Mercedes-Benz представила на выставке Consumer Electronics Show концепт-кар F 015 Luxury in Motion, беспилотное вождение для которого не представляет никаких проблем.Беспилотный автомобиль Mercedes Benz F 015 на площади в Амстердаме
© AFP 2017 / ANP/ Bart Maat
В 2015 году компания Mercedes-Benz представила на выставке Consumer Electronics Show концепт-кар F 015 Luxury in Motion, беспилотное вождение для которого не представляет никаких проблем.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ 2016 году в Сколково был представлен российский беспилотный автобус Matreshka M2B8. Производители автобуса-беспилотника в перспективе предлагают использовать разработку как общественный транспорт.Беспилотный автобус Matreshka M2B8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В 2016 году в Сколково был представлен российский беспилотный автобус Matreshka M2B8. Производители автобуса-беспилотника в перспективе предлагают использовать разработку как общественный транспорт.
© Фото : Mercedes-BenzMercedes-Benz Future Truck 2025 – первый грузовик, оснащенный функцией автопилота. Переключение в режим автопилота осуществляется путем нажатия одной кнопки. Автомобиль определяет препятствия с помощью стереокамеры и радаров.Беспилотный грузовик Mercedes-Benz
© Фото : Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Future Truck 2025 – первый грузовик, оснащенный функцией автопилота. Переключение в режим автопилота осуществляется путем нажатия одной кнопки. Автомобиль определяет препятствия с помощью стереокамеры и радаров.
© AFP 2017 / Justin TallisВ октябре 2016 года в британском городе Милтон Кейнс проводилось тестирование беспилотных автомобилей LUTZ Pathfinder. Чтобы машины не создавали пробок на дорогах, беспилотники допустили к тестам в пешеходных зонах.Беспилотный автомобиль на улице города Милтон-Кейнс, Великобритания
© AFP 2017 / Justin Tallis
В октябре 2016 года в британском городе Милтон Кейнс проводилось тестирование беспилотных автомобилей LUTZ Pathfinder. Чтобы машины не создавали пробок на дорогах, беспилотники допустили к тестам в пешеходных зонах.
© AFP 2017 / ANP/ Marcel AntonisseМинистр инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Мелани Шульц ван Хэген за рулем беспилотного автомобиля.Министр инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Мелани Шульц ван Хэген за рулем беспилотного автомобиля
© AFP 2017 / ANP/ Marcel Antonisse
Министр инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Мелани Шульц ван Хэген за рулем беспилотного автомобиля.
© AFP 2017 / Tobias SchwarzВ декабре 2016 года в Берлине прошли испытания беспилотного электробуса Olli, изготовленного компанией Local Motors. Транспортное средство оснащено системой радаров и лазерным сканером, которые обеспечивают безопасность его движения.Беспилотный автобус на презентанции в Берлине
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
В декабре 2016 года в Берлине прошли испытания беспилотного электробуса Olli, изготовленного компанией Local Motors. Транспортное средство оснащено системой радаров и лазерным сканером, которые обеспечивают безопасность его движения.
© AFP 2017 / Karen BleierБеспилотный автомобиль Google не перестает совершенствоваться. Одно из последних достижений – умение разворачиваться в три приема, почти по-человечески.Беспилотный автомобиль Google на улице Вашингтона
© AFP 2017 / Karen Bleier
Беспилотный автомобиль Google не перестает совершенствоваться. Одно из последних достижений – умение разворачиваться в три приема, почти по-человечески.
© AFP 2017 / Angelo MerendinoВ 2016 году на дорогах Питтсбурга проводились испытания беспилотного автомобиля сервиса такси Uber, созданного на основе Ford Fusion и оснащенного датчиками, которые позволяют ему ехать без водителя.Беспилотный автомобиль Uber на улице Питтсбурга
© AFP 2017 / Angelo Merendino
В 2016 году на дорогах Питтсбурга проводились испытания беспилотного автомобиля сервиса такси Uber, созданного на основе Ford Fusion и оснащенного датчиками, которые позволяют ему ехать без водителя.
© AP Photo / Tony AvelarБеспилотный автомобиль Google на улице Маунтин-Вью, США.Беспилотный автомобиль Google на улице Маунтин-Вью, США
© AP Photo / Tony Avelar
Беспилотный автомобиль Google на улице Маунтин-Вью, США.
© AP Photo / Gene J. PuskarБеспилотные автомобили Uber на улице Питтсбурга.Беспилотные автомобили Uber в Питтсбурге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Беспилотные автомобили Uber на улице Питтсбурга.
© Фото : Tesla MotorsОдна из самых обсуждаемых автоновинок – беспилотный электромобиль Tesla Motors Model 3. Это наиболее доступная модель, на которую поступило довольно много предзаказов.Автомобиль Tesla Motors Model 3
© Фото : Tesla Motors
Одна из самых обсуждаемых автоновинок – беспилотный электромобиль Tesla Motors Model 3. Это наиболее доступная модель, на которую поступило довольно много предзаказов.
© AP Photo / Laurent CiprianiВо французском городе Лион пассажиров начали возить электрические автобусы компании Nanya с автопилотом. Такой электробус может перевозить за раз до 15 пассажиров. Его максимальная скорость – 45 км/ч.Беспилотный автобус на улице Лиона, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
Во французском городе Лион пассажиров начали возить электрические автобусы компании Nanya с автопилотом. Такой электробус может перевозить за раз до 15 пассажиров. Его максимальная скорость – 45 км/ч.
© AP Photo / Tony AvelarВ октябре 2016 года американская компания Otto впервые использовала один из своих беспилотных грузовиков для коммерческой доставки груза. Грузовик-беспилотник перевез 45 тысяч банок пива Budweiser, преодолев 120 миль (193 км) по трассе в США.Беспилотный грузовики в Сан-Франциско
© AP Photo / Tony Avelar
В октябре 2016 года американская компания Otto впервые использовала один из своих беспилотных грузовиков для коммерческой доставки груза. Грузовик-беспилотник перевез 45 тысяч банок пива Budweiser, преодолев 120 миль (193 км) по трассе в США.
© AP Photo / Jared WickerhamВ конце 2016 года компания Ford представила новое поколение беспилотной модели Fusion – Hybrid.Тестирование беспилотного автомобиля Ford Fusion Hybrid
© AP Photo / Jared Wickerham
В конце 2016 года компания Ford представила новое поколение беспилотной модели Fusion – Hybrid.
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