В Москве открылся первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей открылся в московском технопарке "Калибр", сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Первый открытый полигон для тестирования беспилотных автомобилей в технопарке "Калибр" на улице Годовикова в Останкинском районе Москвы. Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение", — говорится в сообщении.

Тестирование беспилотных автомобилей на полигоне уже началось. Резиденты технопарка приняли участие в создании технической части четырех беспилотных автобусов для крупного российского машиностроительного холдинга, в частности разработали двигатель и электронику. Автомобили учат взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами на зебре.

"Для компаний, ведущих разработки в области беспилотных транспортных средств, важна инфраструктура, позволяющая тестировать автомобиль и "обучать" его. В целях содействия резидентам технопарка был организован специальный опытный полигон, который используется для обкатывания беспилотников", — рассказали в пресс-службе столичном департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, чьи слова приводятся на портале.

Также в департаменте добавили, что полигон будет использоваться не только резидентами, но и студентами и аспирантами московских технических вузов. Они станут тестировать собственные опытные прототипы беспилотников. Например, трассой уже воспользуются учащиеся Московского политехнического университета. Технопарк также планирует предоставить возможность тестирования коммерческим компаниям.