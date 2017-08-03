В России утвердили приоритетные задачи в области квантового шифрования

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Межведомственная рабочая группа утвердила приоритетные задачи в области квантового шифрования и вычислений для государственной власти и банков, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"В ФПИ состоялось заседание межведомственной рабочей группы по развитию технологий квантовой обработки информации, сформированной в соответствии с поручением правительства РФ. На заседании были утверждены актуальные практические задачи в сфере квантовой криптографии и квантовых вычислений, а также рассмотрен порядок формирования перечня приоритетных проектов", – говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, деятельность рабочей группы направлена на создание дорожной карты по развитию квантовых технологий в России. В состав рабочей группы вошли представители организаций – потенциальных заказчиков, заинтересованных в развитии и внедрении квантовых технологий в конкретных областях.

"Например, предполагается создание сети защищенных коммуникаций в интересах органов государственной власти и банковских учреждений, моделирование свойств новых материалов в энергетике и машиностроении", – уточнили в фонде.

Кроме того, был утвержден обновленный состав экспертной группы по технологиям квантовой обработки информации. В состав группы вошли ведущие ученые в этой области, которые будут работать совместно с межведомственной рабочей группой, состоящей из представителей потенциальных заказчиков наукоемких технологий.

"Такое сотрудничество позволит перевести глобальные, в том числе государственные задачи, которые формулируют государственные учреждения и крупные организации-заказчики, в формат конкретных проектов с четким техническим заданием", – пояснили в ФПИ.

После того, как будут сформулированы приоритетные проекты в сфере квантовых коммуникаций, фонд планирует проведение регулярных семинаров, на которых ученые и представители заказчиков смогут обсуждать конкретные вопросы, связанные с их реализацией.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.