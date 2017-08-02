Капсула Hyperloop One во время испытаний разогналась почти до 310 км/ч

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Компания Hyperloop One, в совет директоров которой входит основатель фонда Caspian VC и председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, успешно завершила вторую фазу ходовых испытаний прототипа нового вида транспорта (капсулы), которая разогналась почти до 310 километров в час, сообщается в пресс-релизе "Суммы".

Hyperloop One представила первый прототип универсальной капсулы, которая будет перемещаться на тележке внутри вакуумной трубы. Капсула сделана из алюминия и полимерных композиционных материалов. Ее длина составляет 8,7 метра.

Уточняется, что в ходе испытаний прототип капсулы XP-1 прошел в общей сложности почти 437 метров (общая протяженность тестовой трассы – 500 метров). Капсула ускорялась первые 300 метров своего пути, при этом она удерживалась над полотном внутри трубы и перемещалась исключительно силой электромагнитного излучения. В первой фазе испытания вместо капсулы использовалась левитирующая тележка, которая разогналась почти до 111 километров в час.

"Мы доказали, что наша технология работает, и теперь мы готовы приступить к переговорам с партнерами, потребителями и правительствами по всему миру о полной коммерциализации технологии Hyperloop", – отметил генеральный директор Hyperloop One Роб Ллойд.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск. Планируется, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме компании Hyperloop One, разработками в этой области занимается также Hyperloop Transportation Technologies.

Группа "Сумма" – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и акционер компании – Зиявудин Магомедов.