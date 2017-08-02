В России к 2023 году планируют создать семитонный ударный беспилотник

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Беспилотный самолет-вертолет с изменяемым вектором тяги на базе "Фрегата" массой 2 тонны может быть создан в 2020 году, 7 тонн — в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании "Кронштадт", начальник Центра перспективных исследований Владимир Воронов.

В настоящее время создана летающая модель "Фрегата".

"При наличии двигателя мы сможем создать сначала двухтонник и поднять его через 3 года. Он может использоваться не только как разведчик и ударный, но и как транспортный аппарат. У семитонника с полезной нагрузкой одна тонна дальность может составить 3 тысячи километров. Для вертолета и непостижимое расстояние. На его производство потребуется еще три года", — сказал Воронов.

По его словам, семитонный аппарат может рассматриваться министерством обороны в качестве ударного. У него есть очень интересное свойство – он может обеспечить рассредоточенное внеаэродромное базирование. "Все аэродромы известны вероятным противникам наперечет. А нашему "Фрегату" нужна просто поляна в лесу", — сказал Воронов.

Он также отметил, что в качестве штатного двигателя можно использовать ТВ7-117, который используется на вертолетах Ми-8. "Если мы будем говорить о массе 2-3 тонны, то тогда можно говорить о разработке компании "Климов" двигателя для вертолета "Ансат", — сказал представитель "Кронштадта".

Ведущий российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Денис Федутинов сообщил РИА Новости, что, опираясь на имеющийся мировой опыт, можно также прогнозировать существенную долю транспортных задач для данного беспилотника.

"Если говорить о военной области, то это, в частности, снабжение бойцов на удаленных аванпостах оружием, боеприпасами, продовольствием, медикаментами, а также, возможно, эвакуация раненных", — сказал Федутинов.