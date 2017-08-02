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Технологии

В России создали летающую модель беспилотного самолета-вертолета "Фрегат"

11:2202.08.2017
(обновлено: 11:47 02.08.2017)
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© Группа Кронштадт Беспилотный летательный аппарат ФрегатБеспилотный летательный аппарат Фрегат
© Группа Кронштадт

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Компания "Кронштадт" создала летающую модель беспилотника "Фрегат" с измененяемым вектором тяги, которая сочетает в себе одновременно беспилотный самолет и вертолет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании, начальник Центра перспективных исследований Владимир Воронов.

Беспилотный летательный аппарат во время учений в Приморском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Кронштадт" создал беспилотник, который может летать как по-самолетному, так и по-вертолетному. Благодаря этому качеству, дальность его полета увеличена в три раза по сравнению в вертолетным беспилотником", — сказал Воронов.

По его словам, дальность полета будет увеличена, потому что этот беспилотник может взлетать как вертолет, после чего переходить на горизонтальный полет и лететь как самолет. "Самолет по определению тратит меньше топлива на ту же дальность, чем вертолет", — подчеркнул Воронов.

Первый российский беспилотный вертолет ВРТ 300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Он отметил, что подобная конструкция планера является мировым трендом. "Аппарат вертикального взлета – это священный грааль современной авиации. Над этим работают Agusta Westland и Lockheed Martin, и другие мировые авиационные лидеры", — сказал представитель "Кронштадта".

Ведущий российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Денис Федутинов сообщил РИА Новости, что фактически речь идет о создании в РФ летающий модели конвертоплана.

"Создание летающей модели демонстрирует реализуемость концепции создания аппарата подобной схемы в целом, что, в свою очередь, открывает путь к началу работ по более тяжелым вариантам БЛА" — сказал Федутинов.

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© Группа компаний "Кронштадт"
"Грааль" авиации из России: как выглядит беспилотный самолет-вертолет в деле
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