СМИ сообщили о новой разработке Facebook для общения по видеосвязи

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook разрабатывает устройство для общения по видеосвязи, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, устройство для домашнего пользования будет иметь сенсорный экран размером с экран ноутбука. Девайс представляет собой новую категорию продуктов, экспериментальный отдел компании Building 8 может объявить о нем на конференции F8 весной 2018 года.

Как сообщает агентство, большой экран и технологии "умной" камеры позволят людям, которые находятся далеко друг от друга, при общении через устройство чувствовать себя так, словно они в одной комнате. Отмечается, что разработка устройства находится на этапе прототипов, но они уже используются в тестовом режиме.

По данным агентства, компания также работает над еще, по меньшей мере, одним продуктом — независимым "умным" динамиком, который сможет конкурировать с аналогичными продуктами, уже существующими на рынке: беспроводным динамиком, снабженным голосовым управлением Google Home и "умным" динамиком Amazon Echo.

При этом, по словам источников, компания набирает персонал для этого проекта среди опытных сотрудников Apple для разработки вопросно-ответной системы, схожей с Siri. Также источники сообщают, что Facebook приняла решение использовать на устройстве для видеосвязи операционную систему Android.

Социальная сеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).