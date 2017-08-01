МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Резидент Фонда "Сколково" 7Seconds внедрил алгоритм по распознаванию лиц в свою платформу для оформления быстрых онлайн-кредитов и займов, которые выдаются в пунктах продаж, говорится в сообщении "Сколково".

Российской компания NtechLab создала технологию FindFace. 7Seconds интегрирует ее в свою платформу для предотвращения мошенничества при онлайн-покупках. В сообщении также говорится, что это решение улучшит качество заемщиков и снизит банковские риски. Кроме того, система будет определять сотрудников магазинов, которые занимаются оформлением кредитов для покупателей для предотвращения мошеннических и противоправных действий.

"Объем рынка онлайн-кредитования в России по итогам 2016 года вырос более чем в три раза и составил около 8 миллиардов рублей. Риски при выдаче кредитов через интернет значительно выше, чем в традиционном банковском секторе. При этом высокая конкуренция на рынке не позволяет закладывать их в стоимость привлечения средств", — приводится комментарий генерального директора компании 7Seconds Алексея Чаленко.

7Seconds занимается созданием финтех-продуктов для развития онлайн и офлайн POS-кредитования (направление розничного бизнеса банков, которое предусматривает выдачу кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках). Компания использует собственные модули, которые позволяют снизить банковские риски.

NtechLab — ведущий разработчик технологии по распознаванию лиц, на базе которой был создан популярный сервис FindFace, осуществляющий поиск людей по фотографиям в социальной сети "ВКонтакте".