ГЛОНАСС дополнят навигатором, работающим в туннелях и под водой

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские ученые создают навигатор по гравитационному полю Земли, который поможет ориентироваться в туннелях, под водой, без связи со спутниками и дополнит ГЛОНАСС, заявил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

"Организации Росстандарта сегодня уже создают прототипы средств формирования навигационных карт гравитационного поля Земли, первичных гравитационных измерителей наземного, воздушного и космического базирования, средств метрологического обеспечения гравиметрических и гравиградиентометрических измерений. В том числе – испытательных полигонов", — сказал Абрамов.

Про его словам, в будущем результаты проводимых работ послужат основой для создания защищенной от помех системы навигации, функционирующей практически в любых условиях.

"Гравитационные системы имеют большие перспективы для непрерывного определения местоположения в любых условиях, в том числе – в туннелях, под землей, под водой, в условиях искусственных или природных помех", — добавил глава службы.

Как уточнил Абрамов, будущая гравитационная система и действующая ГЛОНАСС будут работать вместе как взаимоподдерживающие системы.

"В дальнейшем это позволит, по сути, обеспечить переход к беспилотному транспорту – мы уже стоим на пороге новой эры управления транспортными потоками, транспортными системами и конкретным транспортным средством без участия человека", — заключил собеседник агентства.

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