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Технологии

Путину рассказали о профессиональной подготовке в виртуальной реальности

20:1026.07.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив АСИ в Петрозаводском государственном университетеПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив АСИ в Петрозаводском государственном университете
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя программу дополненной реальности, в которой можно "прожить какое-то время в теле исторического персонажа", например, Петра I, запретил "проигрывать Полтавскую битву в виртуальной реальности", а в ответ услышал о проекте университета, где будет совместно обучаться человек и искусственный интеллект.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке АСИ, в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. 26 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Петрозаводске директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков рассказал президенту о разработке программ виртуальной реальности, которые позволяют детям виртуально заниматься какими-либо профессиями: кибергрузчик, киберполицейский и прочее. "Она создает важнейшую штуку, дает ребенку и взрослому мотивацию. То есть, вы можете залезть в тело исторического персонажа и прожить с ним какое-то время: стать Петром I и вместе с ним проиграть Полтавскую битву, или выиграть ее в этой самой дополненной виртуальной реальности", — рассказал Песков.

Путин такую инициативу не одобрил. "Это плохая игра", — прокомментировал Путин, чем вызвал смех в зале.

Песков скорректировал свою позицию, заявив, что можно переиграть, тем самым научившись принимать правильные стратегические решения. "Полтавская битва выиграна и все. Также как и многие другие", — подчеркнул российский лидер.

Песков предложил проиграть полтавскую битву за шведов.

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Кроме того, он рассказал президенту РФ об идее создать совершенно новый университет без стен. "Университет, который будет выявлять дефициты по компетенциям, если кто-то что не умеет, и выстраивать каждому человеку персональную траекторию", — сказал Песков.

Он отметил, что принимать участие в предоставлении образования могли бы и обычные учебные заведения, и персонально ученые. "Мы хотим, чтобы это был первый университет в мире, в котором люди учились вместе с искусственными интеллектами. То есть, сегодня высочайшая технологическая революция происходит именно в сфере внедрения искусственного интеллекта уже в обычную повседневную практику. Мы сейчас это не замечаем, у нас пока российских систем такого рода недостаточно, но мировые проникли почти в каждый телефон, каждый дом", — сказал представитель АСИ.

Он отметил, что в России тоже появляются мировые системы, связанные с искусственным интеллектом, а страна должна иметь свои национальные, чтобы они отслеживали нужные ценности, потому что очень часто искусственный интеллект, встроенный, например, в игрушки, участвует в формировании личности ребенка, а разработан при этом какой-нибудь зарубежной компанией.

По словам Пескова, к следующему году есть намерение иметь первую тысячу выпускников, а к 2020 году выйти на 100 тысяч оффлайн и онлайн студентов, диплом не нужен, речь идет именно о компетенции, которую признают работодатели.

Президент отметил, что обучающие программы, в том числе и в игрушках, "это не совсем искусственный интеллект". "Но то, что двигаться в этом направлении нужно – здесь я согласен", — сказал российский лидер.

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