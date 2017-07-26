Путину рассказали о профессиональной подготовке в виртуальной реальности

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя программу дополненной реальности, в которой можно "прожить какое-то время в теле исторического персонажа", например, Петра I, запретил "проигрывать Полтавскую битву в виртуальной реальности", а в ответ услышал о проекте университета, где будет совместно обучаться человек и искусственный интеллект.

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Петрозаводске директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков рассказал президенту о разработке программ виртуальной реальности, которые позволяют детям виртуально заниматься какими-либо профессиями: кибергрузчик, киберполицейский и прочее. "Она создает важнейшую штуку, дает ребенку и взрослому мотивацию. То есть, вы можете залезть в тело исторического персонажа и прожить с ним какое-то время: стать Петром I и вместе с ним проиграть Полтавскую битву, или выиграть ее в этой самой дополненной виртуальной реальности", — рассказал Песков.

Путин такую инициативу не одобрил. "Это плохая игра", — прокомментировал Путин, чем вызвал смех в зале.

Песков скорректировал свою позицию, заявив, что можно переиграть, тем самым научившись принимать правильные стратегические решения. "Полтавская битва выиграна и все. Также как и многие другие", — подчеркнул российский лидер.

Песков предложил проиграть полтавскую битву за шведов.

Кроме того, он рассказал президенту РФ об идее создать совершенно новый университет без стен. "Университет, который будет выявлять дефициты по компетенциям, если кто-то что не умеет, и выстраивать каждому человеку персональную траекторию", — сказал Песков.

Он отметил, что принимать участие в предоставлении образования могли бы и обычные учебные заведения, и персонально ученые. "Мы хотим, чтобы это был первый университет в мире, в котором люди учились вместе с искусственными интеллектами. То есть, сегодня высочайшая технологическая революция происходит именно в сфере внедрения искусственного интеллекта уже в обычную повседневную практику. Мы сейчас это не замечаем, у нас пока российских систем такого рода недостаточно, но мировые проникли почти в каждый телефон, каждый дом", — сказал представитель АСИ.

Он отметил, что в России тоже появляются мировые системы, связанные с искусственным интеллектом, а страна должна иметь свои национальные, чтобы они отслеживали нужные ценности, потому что очень часто искусственный интеллект, встроенный, например, в игрушки, участвует в формировании личности ребенка, а разработан при этом какой-нибудь зарубежной компанией.

По словам Пескова, к следующему году есть намерение иметь первую тысячу выпускников, а к 2020 году выйти на 100 тысяч оффлайн и онлайн студентов, диплом не нужен, речь идет именно о компетенции, которую признают работодатели.

Президент отметил, что обучающие программы, в том числе и в игрушках, "это не совсем искусственный интеллект". "Но то, что двигаться в этом направлении нужно – здесь я согласен", — сказал российский лидер.