Microsoft сохранит редактор Paint в системе Windows

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американская корпорация Microsoft пообещала сохранить графический редактор Paint, который ранее признала устаревшим, говорится в официальном блоге компании.

"Paint находится здесь, и он останется, у него скоро будет новый дом — в магазине Windows, где он будет доступен бесплатно", — сказано в сообщении.

В понедельник Microsoft сообщала о том, что откажется от дальнейшей разработки графического редактора. Paint попал в список программ, опубликованный IT-гигантом, которые не находятся в активной разработке и могут быть удалены в следующих обновлениях системы (Windows 10 Fall Creators).

"Мы увидели невероятную поддержку и ностальгию по Paint. Если есть что-то, о чем мы узнали, то это то, что за 32 года Paint завоевал множество поклонников", — поясняет Microsoft сегодня.

Компания также сообщила, что в дополнение к традиционному редактору система Windows 10 Creators Update будет содержать новый графический редактор Paint 3D, также доступный бесплатно для скачивания в магазине.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.