Microsoft признал Paint устаревшей программой

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Корпорация Microsoft откажется от дальнейшей разработки графического редактора Paint, включенного в базовый комплект программного обеспечения операционной системы Windows в 1985 году, следует из сообщения компании.

Paint попал в опубликованный IT-гигантом список программ, которые "не находятся в активной разработке и могут быть удалены в следующих обновлениях системы".

"Следующее обновление для системы Windows 10… будет содержать много новых функций. Однако один проверенный временем тяжеловес был принесен в жертву — и это Microsoft Paint", — отмечает газета The Guardian.

В апреле компания анонсировала выход обновленной системы Windows 10 Creators с предустановленным редактором для 3D изображений Paint 3D. Однако, как пишет газета, программа не является новой версией классического Paint и отличается от него по функционалу.

Впервые Paint был выпущен для интерфейса Windows 1.0 в 1985 году.

Американская компания Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, операционной системы Windows и пакетов офисного ПО Office, а также на производстве игровых консолей XBox и планшетов Surface.