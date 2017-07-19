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Технологии

Владельцы iPhone смогут использовать отпечатки пальцев для вызова полиции

14:2819.07.2017
(обновлено: 14:37 19.07.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСмартфон. Архивное фотоСмартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания Apple запатентовала возможность вызова экстренных служб при помощи сканера отпечатков пальцев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Магазин компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
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Как сообщается, пользователи смартфонов IT-гиганта смогут набрать номер экстренных служб, запрограммировав устройство на определенный порядок прикосновения пальцев. Данная функция, по мнению разработчиков, поможет пользователям незаметно связаться с представителями полиции или других служб в чрезвычайных ситуациях, "когда традиционные методы могут быть непрактичными".

"Пользователь может запрограммировать электронное устройство на распознание определенной последовательности пальцев, например, мизинец-безымянный-мизинец, в качестве команды для экстренного вызова", — отмечается в патенте.

По данным телеканала, при помощи данной функции также можно будет сообщить о своем местонахождении или начать прямой аудио/видеоэфир с места событий.

Победители конкурса iPhone Photography Awards-2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Варвара ВисленкоРабота фотографа из России Варвары Висленко, занявшая 2-ое место в категории "Дети".Работа фотографа из России Варвары Висленко, занявшая 2-ое место в категории Дети в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Варвара Висленко
Работа фотографа из России Варвары Висленко, занявшая 2-ое место в категории "Дети".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Сергей ПестеревРабота фотографа из России Сергея Пестерева "Лед Байкала на закате"(Baikal Ice on Sunset), занявшая 2-ое место в категории "Пейзаж".Работа фотографа из России Сергея Пестерева, занявшая 2-ое место в категории Пейзаж в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Сергей Пестерев
Работа фотографа из России Сергея Пестерева "Лед Байкала на закате"(Baikal Ice on Sunset), занявшая 2-ое место в категории "Пейзаж".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Юлия СметанинаРабота фотографа из России Юлии Сметаниной, занявшая 2-ое место в категории "Цветы".Работа фотографа из России Юлии Сметаниной, занявшая 2-ое место в категории Цветы в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Юлия Сметанина
Работа фотографа из России Юлии Сметаниной, занявшая 2-ое место в категории "Цветы".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Sebastiano TomadaРабота фотографа из Нью-Йорка Себастьяна Томада "Дети из Кайара" (Children of Qayyarah), получившая Гран-при в номинации "Фотограф года".Работа фотографа из Нью-Йорка Sebastiano Tomada Children of Qayyarah, получившая Гран-при в номинации Фотограф года в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Sebastiano Tomada
Работа фотографа из Нью-Йорка Себастьяна Томада "Дети из Кайара" (Children of Qayyarah), получившая Гран-при в номинации "Фотограф года".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Branda O SeРабота фотографа из Ирландии Бранда О Ши "Докер" (Dock Worker), занявшая 1-ое место в номинации "Фотограф года".Работа фотографа из Ирландии Branda O Se Dock Worker, занявшая 1-ое место в номинации Фотограф года в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Branda O Se
Работа фотографа из Ирландии Бранда О Ши "Докер" (Dock Worker), занявшая 1-ое место в номинации "Фотограф года".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Samuel NacarРабота фотографа из Испании Самуила Накара "Кочевники Европы" (The nomads of Europe), занявшая 1-ое место в категории "Новости. События".Работа фотографа из Испании Samuel Nacar, занявшая 1-ое место в категории Новости. События в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Samuel Nacar
Работа фотографа из Испании Самуила Накара "Кочевники Европы" (The nomads of Europe), занявшая 1-ое место в категории "Новости. События".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Szymon FelkelРабота фотографа из Польши Симона Фелькеля "Детское любопытство"(Children’s curiosity), занявшая 1-ое место в категории "Дети".Работа фотографа из Польши Szymon Felkel, занявшая 1-ое место в категории Дети в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Szymon Felkel
Работа фотографа из Польши Симона Фелькеля "Детское любопытство"(Children’s curiosity), занявшая 1-ое место в категории "Дети".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ David HayesРабота фотографа из США Давида Хейза, занявшая 1-ое место в категории "Натюрморт".Работа фотографа из США David Hayes, занявшая 1-ое место в категории Натюрморт в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ David Hayes
Работа фотографа из США Давида Хейза, занявшая 1-ое место в категории "Натюрморт".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Aarond SandbergРабота фотографа из США Арона Сендберга, занявшая 1-ое место в категории "Природа".Работа фотографа из США Aaron Sandberg, занявшая 1-ое место в категории Природа в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Aarond Sandberg
Работа фотографа из США Арона Сендберга, занявшая 1-ое место в категории "Природа".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Francesca ToneguttiРабота фотографа из Италии Франчески Тонегутти, занявшая 1-ое место в категории "Животные".Работа фотографа из Италии Francesca Tonegutti, занявшая 1-ое место в категории Животные в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Francesca Tonegutti
Работа фотографа из Италии Франчески Тонегутти, занявшая 1-ое место в категории "Животные".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Sidney PoРабота фотографа из Филиппин Сиднея По, занявшая 1-ое место в категории "Цветы".Работа фотографа из Филиппин Sidney Po, занявшая 1-ое место в категории Цветы в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Sidney Po
Работа фотографа из Филиппин Сиднея По, занявшая 1-ое место в категории "Цветы".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Dina AlfasiРабота фотографа из Израиля Дины Алфаси, занявшая 1-ое место в категории "Люди".Работа фотографа из Израиля Dina Alfasi, занявшая 1-ое место в категории Люди в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Dina Alfasi
Работа фотографа из Израиля Дины Алфаси, занявшая 1-ое место в категории "Люди".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Joshua SarinanaРабота фотографа из США Джошуа Саринана, занявшая 1-ое место в категории "Серии".Работа фотографа из США Joshua Sarinana, занявшая 1-ое место в категории Серии в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Joshua Sarinana
Работа фотографа из США Джошуа Саринана, занявшая 1-ое место в категории "Серии".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Kuanglong ZhangРабота фотографа из Китая Хуанлонга Цанга "Городской дворец"(The City Palace), занявшая 1-ое место в категории "Закат".Работа фотографа из Китая Kuanglong Zhang, занявшая 1-ое место в категории Закат в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Kuanglong Zhang
Работа фотографа из Китая Хуанлонга Цанга "Городской дворец"(The City Palace), занявшая 1-ое место в категории "Закат".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Darren BoydРабота фотографа из Великобритании Даррена Бойда, занявшая 1-ое место в категории "Другое".Работа фотографа из Великобритании Darren Boyd, занявшая 1-ое место в категории Другое в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Darren Boyd
Работа фотографа из Великобритании Даррена Бойда, занявшая 1-ое место в категории "Другое".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Magali ChesnelРабота фотографа из Франции Магали Шеснел "Замороженное дерево"(Frozen Tree), занявшая 1-ое место в категории "Деревья".Работа фотографа из Франции Magali Chesnel, занявшая 1-ое место в категории Деревья в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Magali Chesnel
Работа фотографа из Франции Магали Шеснел "Замороженное дерево"(Frozen Tree), занявшая 1-ое место в категории "Деревья".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Gabriel RibeiroРабота фотографа из Бразилии Габриэля Рибейро, занявшая 1-ое место в категории "Портрет".Работа фотографа из Бразилии Gabriel Ribeiro, занявшая 1-ое место в категории Портрет в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Gabriel Ribeiro
Работа фотографа из Бразилии Габриэля Рибейро, занявшая 1-ое место в категории "Портрет".
© iPhone Photography Award 2017/ Jen Pollack BiancoРабота фотографа из США Джен Поллак Бианко "Снег + рыбацкие домики = победа" (Snow + Fishing Cottages = Win), занявшая 1-ое место в категории "Путешествия".Работа фотографа из США Jen Pollack Bianco, занявшая 1-ое место в категории Путешествия в iPhone Photography Awards 2017
© iPhone Photography Award 2017/ Jen Pollack Bianco
Работа фотографа из США Джен Поллак Бианко "Снег + рыбацкие домики = победа" (Snow + Fishing Cottages = Win), занявшая 1-ое место в категории "Путешествия".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Christian HorganРабота фотографа из Австралии Кристиана Хоргана "Поющая скала" (Singing Rock), занявшая 1-ое место в категории "Пейзаж".Работа фотографа из Австралии Christian Horgan, занявшая 1-ое место в категории Пейзаж в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Christian Horgan
Работа фотографа из Австралии Кристиана Хоргана "Поющая скала" (Singing Rock), занявшая 1-ое место в категории "Пейзаж".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Juan Carlos CastañedaРабота фотографа из США Хуана Карлоса Кастанеды, занявшая 1-ое место в категории "Америка, которую я знаю".Работа фотографа из США Juan Carlos Castañeda, занявшая 1-ое место в категории Америка, которую я знаю в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Juan Carlos Castañeda
Работа фотографа из США Хуана Карлоса Кастанеды, занявшая 1-ое место в категории "Америка, которую я знаю".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Paddy ChaoРабота фотографа из Тайваня Падди Чао "Чанд Баори" (Chand Baori), занявшая 1-ое место в категории "Архитектура".Работа фотографа из Тайваня Paddy Chao, занявшая 1-ое место в категории Архитектура в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Paddy Chao
Работа фотографа из Тайваня Падди Чао "Чанд Баори" (Chand Baori), занявшая 1-ое место в категории "Архитектура".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Nick TrombolaРабота фотографа из США Ника Тромбола, занявшая 1-ое место в категории "Панорама".Работа фотографа из США Nick Trombola, занявшая 1-ое место в категории Панорама в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Nick Trombola
Работа фотографа из США Ника Тромбола, занявшая 1-ое место в категории "Панорама".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Christopher ArmstrongРабота фотографа из Австралии Кристофера Армстронга, занявшая 1-ое место в категории "Абстракция".Работа фотографа из Австралии Christopher Armstrong, занявшая 1-ое место в категории Абстракция в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Christopher Armstrong
Работа фотографа из Австралии Кристофера Армстронга, занявшая 1-ое место в категории "Абстракция".
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Nick TrombolaРабота фотографа из США Ника Тромбола, занявшая 1-ое место в категории "Образ жизни".Работа фотографа из США Nick Trombola, занявшая 1-ое место в категории Образ жизни в iPhone Photography Awards 2017
© Фото : iPhone Photography Award 2017/ Nick Trombola
Работа фотографа из США Ника Тромбола, занявшая 1-ое место в категории "Образ жизни".
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