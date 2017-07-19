Владельцы iPhone смогут использовать отпечатки пальцев для вызова полиции

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания Apple запатентовала возможность вызова экстренных служб при помощи сканера отпечатков пальцев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Как сообщается, пользователи смартфонов IT-гиганта смогут набрать номер экстренных служб, запрограммировав устройство на определенный порядок прикосновения пальцев. Данная функция, по мнению разработчиков, поможет пользователям незаметно связаться с представителями полиции или других служб в чрезвычайных ситуациях, "когда традиционные методы могут быть непрактичными".

"Пользователь может запрограммировать электронное устройство на распознание определенной последовательности пальцев, например, мизинец-безымянный-мизинец, в качестве команды для экстренного вызова", — отмечается в патенте.

По данным телеканала, при помощи данной функции также можно будет сообщить о своем местонахождении или начать прямой аудио/видеоэфир с места событий.