В VK Fest приняли участие более 1,5 миллиона пользователей "ВКонтакте"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Свыше 1,5 миллиона пользователей "ВКонтакте" приняли участие в фестивале VK Fest 2017, который проходил в Санкт-Петербурге 15 и 16 июля, сообщает пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что 85 тысяч человек лично побывали в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга, где проходило мероприятие, остальные пользователи могли стать "виртуальными" гостями фестиваля с помощью прямых трансляций в "ВКонтакте".

На трех музыкальных сценах фестиваля выступили более 40 самых популярных музыкантов, включая таких артистов как Мумий Тролль, Елена Темникова, Макс Барских, Звери, Jah Khalib, Big Russian Boss, LOBODA, Нейромонах Феофан, Макс Корж, Би-2, Мот, Noize MC, Каста, The Hatters, ХЛЕБ, Little Big. Главными героями танцевальной сцены "Радио Рекорд" стали мировые звезды электронной музыки Pendulum и Yellow Claw.

Свои зоны на фестивале представили крупные паблики и медиапроекты, ведущие музеи и учебные заведения, зарубежные разработчики и издатели компьютерных игр, телеканалы и радиостанции. Одной из самых популярных площадок фестиваля оказалась зона "Юмор", которую представлял канал ТНТ — на ней выступили знаменитые резиденты Comedy Club: Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, представители проекта Stand Up, а также многие другие звезды.

© Фото предоставлено пресс-службой "ВКонтакте" #VK fest © Фото предоставлено пресс-службой "ВКонтакте" #VK fest

В дни проведения мероприятия пользователи ВКонтакте оставили более 200 тысяч записей с упоминанием VK Fest 2017.

Каждый четвертый посетитель мероприятия установил официальное приложение VK Fest, которое доступно как для iOS, так и для Android. С его помощью гости фестиваля могли составить персональное расписание, добавить интересных участников в "Избранное", воспользоваться интерактивной картой с функцией геолокации, а также узнать, какие площадки посетят их друзья. Наибольшей популярностью среди пользователей приложения пользовались музыканты Noize MC, Макс Корж, Би-2, Little Big и Мот, а а также блогеры Big Russian Boss, Сергей Дружко, Ольга Бузова, Николай Соболев, YanGo.

Общая территория фестиваля заняла 30 гектаров, то есть оказалась больше площади 42 футбольных полей. На время проведения мероприятия Парк 300-летия был разделен на 350 интерактивных площадок и 20 зон.

В подготовке к VK Fest участвовали более пяти тысяч человек, среди них сотрудники компаний участников, спонсоров и арендаторов, представители сообществ в соцсети, технические подрядчики, охранные структуры, силы правопорядка и безопасности. Главными организаторами фестиваля выступили команда "ВКонтакте" и "Радио Рекорд".

"ВКонтакте" — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают более 95 миллионов пользователей. Активная аудитория встроенного мессенджера "ВКонтакте" составляет 82 миллиона человек ежемесячно.