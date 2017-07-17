Сан-Марино станет первым европейским государством с мобильными сетями 5G

РИМ, 17 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Республика Сан-Марино станет первой в Европе страной, которая перейдет на пятое поколение мобильной связи; соответствующее соглашение подписано в понедельник между властями карликового государства и крупнейшим итальянским оператором TIM.

Как отмечается в сообщении на сайте компании, начиная с текущего года TIM начнет перевод своей инфраструктуры на территории Сан-Марино к стандарту 4,5G, внедряя некоторые характеристики и оборудование сетей следующего поколения, включая усовершенствованные вышки связи, технологию агрегации несущих частот (Carrier Aggregation) для увеличения пропускной способности сетей и "малые антенны с низким уровнем воздействия на экологию, которые установят на главных улицах и площадях исторического центра Сан-Марино".

Выбор карликового государства в качестве площадки для испытания сетей 5G обусловлен не только его географическими особенностями – Сан-Марино располагается на склоне горного массива Монте-Титано на площади всего 60 квадратных километров, — но и меньшим по сравнению с Италией количеством юридических и административных препятствий на использование радиочастот.

TIM планирует приступить к тестированию новой технологии в следующем году. Оператор увеличит вдвое число мобильных вышек и установит несколько десятков малых антенн.

"Мы невероятно счастливы, что TIM выбрал Республику Сан-Марино в качестве первой страны для испытания такой новейшей технологии, как 5G, — заявил на подписании меморандума о взаимопонимании госсекретарь Сан-Марино Андреа Дзафферани. – Услуги и приложения, которые появятся благодаря 5G, уже в ближайшее время принесут пользу всему населению Сан-Марино".

В свою очередь, директор TIM по технологиям Джованни Фериго отметил, что создание в Сан-Марино сетей нового поколения позволит опередить Японию и Южную Корею, считающиеся признанными лидерами в сфере инновационных технологий.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует внедрить новый стандарт к 2020 году. Планируется, что в отличие от мобильных сетей предыдущих поколений новая сеть будет состоять из большего количества базовых станций и различных приемо-передающих устройств с меньшим радиусом действия, работающих на частоте от 5 ГГц до 100 ГГц.

Российские операторы уже ведут подготовку к внедрению 5G: МТС — с Nokia, Ericsson и Samsung; "Мегафон" — с Huawei и Nokia, Tele2 — с Nokia. Несмотря на то, что стандарт еще не утвержден, МТС и "Мегафон" уже провели тестирования 5G в РФ.