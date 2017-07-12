Hyperloop One впервые успешно испытала прототип нового транспорта

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Компания Hyperloop One, в совет директоров которой входит основатель венчурного фонда Caspian VC и председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, представила прототип нового вида транспорта (капсулы) и провела первые успешные испытания всех его систем, сообщается в пресс-релизе "Суммы".

Hyperloop One представила первый прототип универсальной капсулы, которая будет перемещаться на тележке внутри вакуумной трубы. Капсула сделана из алюминия и полимерных композиционных материалов. Ее длина составляет 28 футов (8,5 метра).

В ходе первой фазы испытаний, проходивших на площадке DevLoop в пустыне Невада, специальная тележка в течение 5,3 секунды удерживалась над полотном внутри вакуумной трубы и перемещалась исключительно силой электромагнитного излучения. Тележка достигла ускорения в 2G, разогнавшись до 70 миль (112,6 километра) в час, что полностью соответствовало планам испытаний. Отмечается, что все компоненты системы – двигатель, система подвески капсулы, генератор магнитного поля, электромагнитная тормозная система, система откачки воздуха и другие – взаимодействовали друг с другом в штатном режиме.

По словам председателя совета директоров и одного из основателей Hyperloop One Шервина Пишевара, это были первые успешные полномасштабные испытания всех систем технологии Hyperloop. Уточняется, что вторая фаза испытаний предполагает разгон тележки до скорости в 250 миль (402 километра) в час, а также испытание системы с полноразмерной капсулой.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск. Планируется, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме компании Hyperloop One, разработками в этой области занимается также Hyperloop Transportation Technologies.

Группа "Сумма" – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и акционер компании – Зиявудин Магомедов.