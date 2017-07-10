Путин на "Иннопроме" оценил систему контроля бодрствования водителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил систему контроля бодрствования водителей, разработанную в рамках национальной технологической инициативы (НТИ).

О системе SleepAlert главе государства рассказали на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. SleepAlert с использованием нейротехнологий выявляет состояния усталости, рассеянности, сонливости, предупреждает о засыпании водителя, а также сигнализирует о резких изменениях его внимательности и концентрации. В оборудование входит нейрокепка и датчик, который крепится на запястье. "Вещь нужная", — оценил разработку Путин.

На этом же стенде президенту презентовали разработки аккумулирующей электростанции, программную платформу для создания адаптивных роботизированных ячеек автоматизированного производства, а также дрон с дефибриллятором.

На стенде НАМИ Путин осмотрел салон беспилотного автомобиля "Шатл". Этот автомобиль, который пока существует в виде прототипа, позволяет пользователю передвигаться в нем и перевозить пассажиров, внося в систему лишь данные о пункте назначения и желаемых остановках. Маршрут следования система выстраивает автоматически в зависимости от заданных условий и других факторов, например, пробок. Путин также обсудил с представителями НАМИ планы по серийному производству этого автомобиля.

Также президент посетил стенд группы компаний "Ренова". Здесь ему рассказали об энергетических проектах, а также презентовали макет комплексной застройки екатеринбургского района "Академический". В нем уже построено 88 домов, еще 11 будут сданы до конца года. Всего в районе будут проживать 325 тысяч человек. Весь район будет оснащен по последнему слову техники. Здесь будет установлено 2,4 тысячи камер видеонаблюдения, а также современная энергосистема с последними технологиями энергосбережения. Представители "Реновы" рассказали президенту, что за счет этих технологий сумма платы за услуги ЖКХ в районе "Академический" на 25% ниже, чем в среднем по Екатеринбургу.

После этого глава государства отправился на стенд госкорпорации "Ростех". Здесь ему рассказали о проекте "Умный город", планах по увеличению экспорта российской IT-продукции, о разработках в сфере электронного здравоохранения и показали оборудование для перинатальных центров и других медучреждений.

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