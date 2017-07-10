Путин на "Иннопроме" оценил систему контроля бодрствования водителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил систему контроля бодрствования водителей, разработанную в рамках национальной технологической инициативы (НТИ).
На этом же стенде президенту презентовали разработки аккумулирующей электростанции, программную платформу для создания адаптивных роботизированных ячеек автоматизированного производства, а также дрон с дефибриллятором.
На стенде НАМИ Путин осмотрел салон беспилотного автомобиля "Шатл". Этот автомобиль, который пока существует в виде прототипа, позволяет пользователю передвигаться в нем и перевозить пассажиров, внося в систему лишь данные о пункте назначения и желаемых остановках. Маршрут следования система выстраивает автоматически в зависимости от заданных условий и других факторов, например, пробок. Путин также обсудил с представителями НАМИ планы по серийному производству этого автомобиля.
После этого глава государства отправился на стенд госкорпорации "Ростех". Здесь ему рассказали о проекте "Умный город", планах по увеличению экспорта российской IT-продукции, о разработках в сфере электронного здравоохранения и показали оборудование для перинатальных центров и других медучреждений.
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