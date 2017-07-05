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Технологии

ФПИ проведет первые соревнования "роящихся" беспилотников

18:1805.07.2017
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© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследованийЗаместитель гендиректора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов. Архивное фотоЗаместитель гендиректора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов. Архивное фото
© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) проведет первые соревнования "роящихся" беспилотников, которые будут самостоятельно решать поставленные им задачи, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления физико-технических исследований ФПИ Игорь Денисов.

Российский 3D-принтер для печати крупных металлических изделий в условиях невесомости. Архивное фото
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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"В настоящее время ФПИ разрабатывает программу соревнований для автономных дронов, в том числе объединенных в группы по принципу роевого управления. Ожидается, что уже в ближайшие годы автономные дроны смогут соревноваться в решении различных задач не только под управлением человека-оператора, но также выступая самостоятельно", — сказал Денисов.

При этом беспилотники смогут конкурировать с человеком, в том числе в тех задачах, которые сегодня способен решать только сам человек.

"Область ближайшего развития беспилотных летательных аппаратов — это все, что связано с искусственным интеллектом: технологии технического зрения, вопросы распределенного управления в группе дронов, эффективное выполнение задач аппаратами, которые самостоятельно координируются между собой, обмениваются информацией и решают общую задачу", — добавил собеседник агентства.

В августе 2017 года в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" пройдет второй чемпионат по дрон-биатлону, на котором операторы малых беспилотников будут соревноваться в умении управлять дронами. Первый дрон-биатлон провели в 2016 году Минобороны и ФПИ. В 2017 году количество номинаций будет расширено, а задания для беспилотников станут более сложными, обещают в ФПИ.

"Если ранее дроны соревновались в стрельбе по условным мишеням, то на этот раз мишени будут закреплены на реальных объектах боевой техники. Беспилотники должны будут проходить сложные трассы с препятствиями на высокой скорости, а также выполнять задания в условиях затрудненной доступности мишеней", — рассказали в фонде.

Первый российский 3D-принтер для печати крупных металлических изделий в условиях невесомости. Архивное фото
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Кроме того, будет расширен список номинаций и снят ряд ограничений по техническим характеристикам беспилотников: сегодня разработчики используют для их создания различные платформы и материалы, что позволяет создавать действительно уникальные аппараты. Проведение соревнований, в частности, в формате дрон-биатлона позволяет выделить наиболее перспективные решения и идеи, а также создать возможности для их развития.

Как и в прошлом году, чемпионат станет соревнованием не автономных беспилотников, а операторов БПЛА.

"Профессиональных операторов дронов сегодня практически нет: в соревнованиях участвует в основном увлеченная молодежь. Между тем в реальных условиях от операторов дронов требуется умение не только управлять дроном, но также одновременно решать другие важные и нужные задачи: обнаруживать и распознавать цель, решать информационные задачи, принимать решения, связанные с применением огня, определять нанесенный ущерб", — отметил Денисов.

По его словам, в ближайшем будущем дроны будут обладать все большей автономностью, и задачи оператора сократятся: в основном они будут заключаться в корректной постановке задач группе беспилотников.

"Когда речь идет о полетах дронов на большие расстояния и о транспортировке грузов, актуален также вопрос энергообеспечения аппаратов. В перспективе для этих целей могут использоваться технологии использования солнечной энергии, топливные элементы, водородная энергетика. Немалое внимание уделяется экономическим аспектам, в частности, вопросам создания функциональных недорогих дронов", — заключил Денисов.

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