МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Фонд перспективных исследований развивает ряд проектов по 3D-печати и развитию других аддитивных технологий, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор фонда Андрей Григорьев.
При этом создаются сами металлопорошковые композиции с уникальными свойствами для производства сложнопрофильных деталей машин и механизмов. По прочности и другим ключевым характеристикам конечная продукция, произведенная аддитивным способом из такого сырья, будет превосходить аналоги, создаваемые традиционными способами.
"В рамках этого проекта уже была подтверждена работоспособность малогабаритного газотурбинного двигателя, узлы и агрегаты которого изготовлены аддитивным методом из разработанных металлопорошковых композиций", – добавил глава фонда.
"Новые материалы найдут применение в самолето- и ракетостроении, автомобилестроении и медицине (полимеры являются биосовместимыми), нефтегазовой отрасли, а также при создании оборудования, работающего в экстремальных температурных условиях, в том числе в условиях Арктики и космосе", – пояснил собеседник агентства.
Он также уточнил, что прямое отношение к развитию аддитивных технологий в России имеет проект "Гербарий".