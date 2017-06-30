МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Фонд перспективных исследований развивает ряд проектов по 3D-печати и развитию других аддитивных технологий, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор фонда Андрей Григорьев.

"Развитие аддитивных технологий – область на стыке нескольких научных областей, поэтому проекты реализуются по нескольким направлениям работы фонда. В рамках одного из наших проектов создается оригинальная установка для параллельного спекания трехпорошковых композиций, а также разрабатывается комплекс управляющих программ для этой установки", – сказал Григорьев.

При этом создаются сами металлопорошковые композиции с уникальными свойствами для производства сложнопрофильных деталей машин и механизмов. По прочности и другим ключевым характеристикам конечная продукция, произведенная аддитивным способом из такого сырья, будет превосходить аналоги, создаваемые традиционными способами.

"В рамках этого проекта уже была подтверждена работоспособность малогабаритного газотурбинного двигателя, узлы и агрегаты которого изготовлены аддитивным методом из разработанных металлопорошковых композиций", – добавил глава фонда.

Другой проект фонда нацелен на разработку технологии, которая позволит управлять свойствами полимеров на молекулярном уровне, и на создание оборудования для работы с новыми материалами.

"Новые материалы найдут применение в самолето- и ракетостроении, автомобилестроении и медицине (полимеры являются биосовместимыми), нефтегазовой отрасли, а также при создании оборудования, работающего в экстремальных температурных условиях, в том числе в условиях Арктики и космосе", – пояснил собеседник агентства.

Он также уточнил, что прямое отношение к развитию аддитивных технологий в России имеет проект "Гербарий".

"По сути, в рамках проекта был сформирован "конструктор" для создания отечественных программных продуктов и разработки новых программных решений. "Гербарий" – это удобная среда разработки как для крупных предприятий, так и для небольших технологических компаний и стартапов, которые смогут разрабатывать на новой платформе программное обеспечение для аддитивных технологий", – заключил Григорьев.