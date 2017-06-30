В России происходит революция в 3D-печати на производстве, считают в ФПИ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Революция в трехмерной печати на производстве происходит сейчас в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

"За последние несколько лет в России произошел очень быстрый скачок в развитии аддитивных технологий. По сути, сегодня происходит революция в проектировании и производстве высокотехнологичной продукции, потому что аддитивные технологии коренным образом меняют производственные процессы", – сказал Григорьев.

По его словам, сегодня методом аддитивных технологий уже изготавливаются детали на многих предприятиях, в том числе сложноконструкционные — например для двигателей.

"Мы находимся на том этапе, когда большое количество самых разных изделий, изготовленных методом трехмерной печати, уже прошли испытания и используются, например в авиа- и ракетостроении, а также в медицине. Необходимо увеличивать долю таких изделий в производстве высокотехнологичной продукции, а также системно подойти к вопросам, связанным с их сертификацией и серийным производством", – добавил Григорьев.

При этом на многих российских предприятиях и в лабораториях научных организаций уже работает аддитивное производство полного цикла, начиная с разработки и производства порошковых композиций и заканчивая аттестацией готовых изделий.

"Порошковые композиции отечественного производства активно используются, хотя совсем недавно почти все сырье для 3D-печати было импортным: оно поставлялось вместе с зарубежным оборудованием, которое могло работать только с определенными материалами. Это сильно затрудняло работу исследователей и инженеров, которые не могли изменять настройки оборудования и влиять на свойства сырья и конечной продукции", – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сегодня российские порошки для 3D-печати производятся целым рядом предприятий, причем уже есть не только изготовленные из них отдельные детали, но и целые агрегаты. Когда идет речь о сырье для аддитивных технологий, подразумеваются не только металлические порошки, но и полимеры с уникальными характеристиками, а также другие материалы, заключил глава Фонда перспективных исследований.