"Лаборатория Касперского" открыла новый центр исследований в Израиле

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" открыла новый центр исследований и разработок (R&D) на базе своего офиса в Иерусалиме, который будет заниматься изучением и анализом киберугроз в сфере интернета вещей (связь "умных" устройств между собой без вмешательства человека), промышленных систем управления и подключенных к интернету автомобилей, говорится в сообщении компании.

"Израиль — один из важных мировых технологических хабов, в том числе в сфере кибербезопасности, и мы рады быть частью замечательного местного IT-сообщества… Цифровая революция продолжается, и мир становится все более взаимосвязанным. Уже сейчас так называемых "умных" устройств гораздо больше, чем людей на Земле, и от них все больше зависит наша повседневная жизнь. К сожалению, большинство этих устройств и систем, в том числе критически важных, уязвимо для кибератак. Наш иерусалимский центр сосредоточится на таких угрозах и методах противостояния им", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского.

Центр в Израиле стал второй R&D лабораторией компании, открытой за рубежом за последний год. В сентябре 2016 года аналогичный центр был открыт в Ирландии. Отмечается, что специалисты в Израиле будут тесно сотрудничать с коллегами из других стран и делиться информацией о последних обнаруженных киберрисках, угрожающих компаниям и частным лицам.