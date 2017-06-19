Россия намерена увеличить долю на мировом рынке аддитивных технологий

Первый российский 3D-принтер для печати крупных металлических изделий в условиях невесомости. Архивное фото

Первый российский 3D-принтер для печати крупных металлических изделий в условиях невесомости. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия намерена значительно увеличить свою долю на мировом рынке аддитивных технологий для промышленной 3D-печати, которая сегодня составляет 1,5%, заявил РИА Новости руководитель проектной группы ФПИ Сергей Алексеев.

"Россия намерена значительно увеличить свою долю на мировом рынке аддитивных технологий. Сегодня доля России на рынке составляет около 1,5%. Это очень мало", — сказал Алексеев в преддверии форума "Технопром" в Новосибирске, где состоится конференция по аддитивным технологиям.

По его словам, сегодня Россия находится на начальной стадии формирования компетенций в этой области, при этом серьезные проблемы связаны с высоким уровнем капитальных затрат на приобретение и разработку оборудования.

"Особую остроту проблеме внедрения аддитивных технологий придает тот факт, что отечественное производство промышленных 3D-принтеров, установок получения исходных материалов и полуфабрикатов, оборудования инструментального контроля качества практически отсутствует", — добавил представитель фонда.

Как отметил Алексеев, выход из создавшегося положения видится в формировании центров сбора, систематизации, распространения и приумножения научных, научно-практических и технологических данных, способствующих развитию аддитивных технологий.

"Необходимы создание и организация производства отечественных высокопроизводительных установок по получению исходных материалов и полуфабрикатов, установок 3D-синтеза, систем неразрушающего контроля качества материалов и изделий, а также разработка нормативной документации на исходные материалы и полуфабрикаты, а также системы отраслевых стандартов контроля качества", — добавил Алексеев.

Кроме того, следует разработать специализированное программное обеспечение для всех стадий аддитивных процессов, включающих проектирование конструкций и прогнозирование их характеристик, моделирование производственных процессов и режимов эксплуатации изделий, управление установками 3D-печати.