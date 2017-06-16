На российско-китайском ЭКСПО в Харбине представили YotaPhone 3

ХАРБИН (Китай), 16 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Презентация смартфона YotaPhone третьего поколения с двумя экранами состоялась в китайском Харбине в пятницу, его выпуск стартует в Китае в начале осени.

Презентация состоялась в рамках IV российско-китайского ЭКСПО в Харбине на стенде российской госкорпорации "Ростех". О характеристиках нового смартфона рассказали представители BaoliYota Technology — совместного предприятия China Baoli и компании Coolpad, которая занимается производством и дистрибуцией смартфонов в Китае.

Как отмечалось на презентации, накануне поступления смартфона в продажу, производитель планирует провести специальный запуск продукта для потребителей.

Согласно информации производителей, YotaPhone 3 будет оснащен двумя экранами, его выпустят в двух версиях — 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти, стоимость составит около 350 и 450 долларов соответственно.

Разработчики сообщили, что на китайской версии YotaPhone будет установлен целый ряд популярных местных приложений. В частности, речь идет о поисковике Baidu и мессенджере WeChat. Эти программы будут активны сразу на двух экранах. Данных о том, что будет в русской версии, пока предоставлено не было.

Акционерами Yota Devices являются несколько компаний — китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (30%), российская госкорпорация "Ростех" (25,1%), MTH Limited (10%), еще 34,9% принадлежат фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна.