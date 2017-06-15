ФПИ: внедрение 3D-печати в ОПК потребует новой системы работы с кадрами

Первый российский 3D-принтер для печати крупных металлических изделий в условиях невесомости. Архивное фото

Первый российский 3D-принтер для печати крупных металлических изделий в условиях невесомости. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Внедрение аддитивных технологий (3D-печати) в оборонно-промышленном комплексе потребует перепрофилирования производств и новой системы работы с кадрами, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Широкому внедрению технологий 3D-печати в оборонно-промышленном комплексе препятствует сложившаяся конъюнктура производства, требующая для внедрения аддитивных технологий глобального изменения материально-технического обеспечения технологического процесса, а также формирования новой системы подготовки высококвалифицированных кадров", — отметили в фонде.

При этом необходимо провести дорогостоящие мероприятия по разработке новых образцов оборудования, исходного сырья и полуфабрикатов отечественного производства.

"Оборудование, исходное сырье и полуфабрикаты для 3D-печати, используемые сегодня в России, в основном зарубежного производства. Сложность использования зарубежного оборудования состоит в том, что оно не дает возможности существенно изменять заданные заводские настройки и, кроме того, ограничено в номенклатуре используемых расходных материалов и полуфабрикатов, предписанных к использованию производителем", — уточнили в фонде.

В рамках форума "Технопром-2017", который пройдет 20-22 июня в Новосибирске, ФПИ проводит конференцию с участием научных, образовательных и регулирующих организаций, а также потребителей новых технологий. В ходе конференции будут выявлены критически важные вопросы, связанные с внедрением аддитивных технологий в ОПК, включая производство российского сырья и оборудования, развития нормативной базы, отметили в ФПИ.

"Сегодня научно-технический задел в области аддитивных технологий только начинает формироваться в России, и сырье для 3D-печати создается в ограниченном количестве отдельными организациями и научно-исследовательскими институтами. Особенно стоит отметить потребность в создании новых образовательных программ, по подготовке специалистов в области аддитивных технологий, компетентных в сфере материаловедения", — подытожили в фонде.