ФПИ: внедрение 3D-печати в ОПК потребует новой системы работы с кадрами

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Внедрение аддитивных технологий (3D-печати) в оборонно-промышленном комплексе потребует перепрофилирования производств и новой системы работы с кадрами, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
При этом необходимо провести дорогостоящие мероприятия по разработке новых образцов оборудования, исходного сырья и полуфабрикатов отечественного производства.
"Оборудование, исходное сырье и полуфабрикаты для 3D-печати, используемые сегодня в России, в основном зарубежного производства. Сложность использования зарубежного оборудования состоит в том, что оно не дает возможности существенно изменять заданные заводские настройки и, кроме того, ограничено в номенклатуре используемых расходных материалов и полуфабрикатов, предписанных к использованию производителем", — уточнили в фонде.
"Сегодня научно-технический задел в области аддитивных технологий только начинает формироваться в России, и сырье для 3D-печати создается в ограниченном количестве отдельными организациями и научно-исследовательскими институтами. Особенно стоит отметить потребность в создании новых образовательных программ, по подготовке специалистов в области аддитивных технологий, компетентных в сфере материаловедения", — подытожили в фонде.