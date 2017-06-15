Сборку первого в России экзоскелета планируют начать в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Детали первого в России шагающего экзоскелета, а возможно и его полную сборку, планируется производить на площадях медицинского промышленного парка в Новосибирске, сообщил журналистам в четверг директор Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО Минздрава РФ) Михаил Садовой.
Садовой отметил, что в ближайшее время два таких экзоскелета будут размещены на площадке НИИТО и Медтехнопарка в Новосибирске, соответственно, у специалистов появится возможность практически поднимать на ноги лежачих пациентов, причем даже полностью парализованных, и вести их реабилитацию.
"Активно будем выводить этот продукт с точки зрения производства и технологии на российский рынок. Надеемся, что мы еще получим финансирование Минздрава РФ на проведение клинических апробаций. Думаю, что в течение года мы выйдем на предоставление такой услуги в рамках госгарантий, оплачиваемых государством лечебному учреждению", — сказал он.
"Сейчас НИИТО инициировал подготовку клинической апробации – отработку клинической технологии реабилитации с использованием этого оборудования. Ведутся переговоры относительно возможности производства отдельных компонентов на базе промышленного парка", — сказала она. Специалисты надеются, что в ближайшие два года реабилитация лежачих пациентов с использованием экзоскелета будет возможна во многих российских клиниках за счет бюджетных средств.