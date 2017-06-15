Сборку первого в России экзоскелета планируют начать в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Детали первого в России шагающего экзоскелета, а возможно и его полную сборку, планируется производить на площадях медицинского промышленного парка в Новосибирске, сообщил журналистам в четверг директор Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО Минздрава РФ) Михаил Садовой.

"Сейчас как раз этот вопрос (окончательной сборки) обсуждается. У нас сейчас настолько плотное сотрудничество между компанией "Экзоатлет", промпарком, Медтехнопарком и НИИТО, что обсуждается в том числе и такой крупномасштабный проект как производство здесь в Новосибирске. Здесь все сервисы есть", — сказал он.

Садовой отметил, что в ближайшее время два таких экзоскелета будут размещены на площадке НИИТО и Медтехнопарка в Новосибирске, соответственно, у специалистов появится возможность практически поднимать на ноги лежачих пациентов, причем даже полностью парализованных, и вести их реабилитацию.

"Активно будем выводить этот продукт с точки зрения производства и технологии на российский рынок. Надеемся, что мы еще получим финансирование Минздрава РФ на проведение клинических апробаций. Думаю, что в течение года мы выйдем на предоставление такой услуги в рамках госгарантий, оплачиваемых государством лечебному учреждению", — сказал он.

В свою очередь, гендиректор Инновационного медико-технологического центра (Медтехнопарк) Екатерина Мамонова сообщила, что компания "Экзоатлет" – резидент "Сколково" и удаленно является резидентом Медтехнопарка в Новосибирске. Это единственный экзоскелет в России, который прошел регистрацию – получено регистрационное удостоверение, и использовать его для реабилитации больных может любая клиника.

"Сейчас НИИТО инициировал подготовку клинической апробации – отработку клинической технологии реабилитации с использованием этого оборудования. Ведутся переговоры относительно возможности производства отдельных компонентов на базе промышленного парка", — сказала она. Специалисты надеются, что в ближайшие два года реабилитация лежачих пациентов с использованием экзоскелета будет возможна во многих российских клиниках за счет бюджетных средств.